惡狼性侵女子 還稱「我要幫妳克服恐男症」

2018-12-15 17:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中畢業的王姓工人，前年4月與大學畢業的年輕女子小芳到夜店飲酒後，纏著要小芳帶他到香閨繼續喝酒，戒心低的小芳引狼入室，王男伸狼爪時，小芳宣稱自己有恐男症，王男卻以「我要幫妳克服恐男症」為由性侵害，剛好小芳的阿嬤來電，王男被電話響鈴吵得中止性侵害，小芳才得以脫困，法院審理時，王男辯稱是一夜情，「願意讓我去她家，就是喜歡我」，法院不採信辯詞，依強制性交罪判刑3年4月。

判決書指出，王男於前年2、3月間，透過朋友介紹而認識小芳（化名），同年4月8日凌晨，王男與小芳及朋友共5人到夜店喝酒，結束後王男護送小芳返家，於小芳獨居公寓旁的超商下車購物，王男買了啤酒，纏著要小芳帶他到住處繼續喝酒，小芳勉強同意，兩人於小芳獨居的香閨喝到清晨，同日上午7時許，王男見小芳醉倒沙發，遂將小芳抱到床上性侵害。

小芳驚醒並抵抗說，她有恐男症，王男卻說「沒關係，我要幫妳克服恐男症」，小芳又說她月經來了，王男答覆「月經來，才安全」，將她性侵害得逞，此時，小芳的阿嬤來電，電話鈴聲一直響，王男遂中止性侵害，但小芳沒接電話，兩人同床共寢至上午9時許才一起離開，事後小芳無意追究，卻在案發當天晚上又喝得大醉，向大學同學吐露「被硬上」，同學勸她報警揭發。

台中地院審理時，王男辯稱說，小芳想要一夜情，才會帶他回家發生關係，他還宣稱幫小芳脫衣褲時，小芳還略轉身與略抬高屁股，事後小芳與他同床共枕且一起出門，都顯示是你情我願。

一審卻認為，王男事後傳簡訊「我承認我的錯，喝醉酒太衝動」，且小芳胸部瘀青，顯示王男是性侵害，至於同床且一起出門，可能是小芳一時不知如何處理，或擔心反抗可能造成更大傷害，無法認定是小芳同意發生關係，依強制性交罪判刑3年4月，王男上訴二審，台中高分院見解與一審相似而駁回，可上訴三審。

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