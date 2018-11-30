元長鄉代會副主席涉賄收押仍當選 檢方提當選無效之訴

2018-11-30 15:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣元長鄉民代表會副主席陳德勝涉嫌現金買票賄選遭查獲，裁定羈押禁見，陳仍高票當選，檢方偵結今天對陳德勝及湯姓、蘇姓樁腳等3人起訴，並對陳提出當選無效之訴。

雲林地檢署檢察官吳文城、沈郁智、李侃穎指揮雲林縣警察局虎尾分局、雲林縣調查站偵辦陳德勝涉嫌現金賄選案偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法行賄罪及幫助行賄罪起訴。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，陳德勝在10月間，涉嫌以1票1000元為對價，透過湯姓樁腳向有投票權的選民行賄買票，湯姓樁腳另委由蘇姓樁腳協助發放賄款。

全案經檢察官傳喚收受賄款的選民24人到案，涉案選民到案後，坦承收受賄款並自動繳回犯罪所得共20萬2000元，3人犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，檢察官持續偵查蒐證，起訴陳德勝3人。

黃怡華強調，陳德勝雖收押禁見，但在該選區仍以1088票當選，檢方今天除提起公訴，並將再針對陳德勝提出當選無效之訴，以維護選舉公平、公正性。

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