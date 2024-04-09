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車手被計程車司機打劫搶走9萬 4人起訴

計程車司機夥同友人打劫車手得款9萬元，車手報警獲救。情境示意圖。（記者顏宏駿攝）

計程車司機夥同友人打劫車手得款9萬元，車手報警獲救。情境示意圖。（記者顏宏駿攝）

2024/04/09 14:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化縣的吳男、陳男是詐團的車手，經常領取鉅款搭固定計程車繳款給上手，2名計程車司機曾男、王男得知對方賺的是「不義之財」，決定打劫，於是夥同另外5人，趁車手再度交款時圍堵搶劫。今年2月間5人分持手槍、電擊棒等器械強行取走9萬元贓款，得知車手還要再領款，便強行載他們去取款，2名車手趁機報警，警方來到領款地點，一舉將車手及作案的計程車司機逮捕，其中3人逃逸。彰化地檢署偵結，依加重強盜等罪嫌將落網的曾嫌等4人提起公訴。車手所涉的詐騙案仍在偵查中。

這起罕見的車手遭「黑吃黑」的案件發生於今年2月間，做案主嫌曾男、王男都是白牌計程車司機，車手吳男、陳男是他們的客人，經常帶著巨額贓款搭他們的計程車。

王男認為車手吳、陳二人雖然經常坐他們的計程車，但二人提領詐騙得來的贓款，賺的是不義之財，害人不淺，便與較為凶狠的黃男商量，由黃出面打劫車手，黃男同意後再邀4名友加入，就等待車手下次叫車時下手。

今年2月間車手再度向叫車，吳、陳2人被載到芬園鄉某國小時，黃男等5人已開2部車在國小門口等他們。

打劫集團成員以2車前後包抄的方式圍堵計程車，成員分持疑似手槍、電擊棒、棒球棍等器械圍住，以砸擋風玻璃的方式逼得計程車上的車手下車，一人拿手槍抵住吳姓車手的頭，要求交出所提領的贓款，吳姓車手說放在車上，黃嫌上車取走當日提領的9萬元贓款，另一人搶走吳姓車手的一枚金戒指，並逼問何時要再取款。

黃男不滿只獲得9萬，逼問車手何時再提款，車手回稱，「今晚7點」，黃男喝令他們再上計程車，2人被載到八卦山區下車蹲在路邊，等到約定提款時間載他們領款後再強奪贓款，2名車手趁打劫成員不注意，報警求救。警方晚間趕到車手的領款地點，一舉逮捕王嫌等4人，3人逃逸，迄今未到案。

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