崩潰！交往2週娶初戀「嫩妹」 婚後才知她年紀可當自己的媽

2018-11-23 16:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子阿明（化名）在網路上認識自稱23歲的小美（化名），兩人熱戀兩週就閃婚，婚後阿明發現小美不但比自己年長17歲，還離過一次婚且育有一女，並屢屢帶他到地下錢莊借錢，認為小美為了錢與他結婚，訴請離婚，新北地院調查認為，無證據證明阿明因被騙而結婚，但婚後兩人常為錢吵架，且小美封鎖阿明臉書帳號，對夫有所隱瞞，今判准兩人離婚，可上訴。

阿明指控，小美是他的初戀，交往兩週後小美主動說要結婚，今年3月兩人到戶政事務所辦理結婚登記，未料婚後兩人生活出現歧異，小美不但一下花光他3 、4 個月的薪水，還帶他到地下錢莊陸續借了38萬餘元，害他被地下錢莊追討債務，覺得小美只是為了方便有人可以借錢給她花用才結婚。

且婚後阿明才發現，小美年齡比自己大17歲，結過婚育有一女，卻謊稱是23、24歲嫩妹，就連職業、收入也有所隱瞞，認為兩人婚姻已出現裂痕，訴請離婚。

小美則反駁，從未欺騙過阿明，每次都是兩人一起到地下錢莊借貸，並未脅迫對方，且阿明跟女兒吃過好幾次飯，覺得自己沒做錯事不需要離婚。

法官勘驗兩人的LINE對話紀錄，發現阿明質疑小美年齡時，小美未承認欺瞞，而阿明也未舉證證明被詐欺結婚，但兩人婚後常為還貸款爭執，且小美坦承自交往起就封鎖小明臉書，不讓阿明看她的臉書，聲稱連家人都不能看，認為小美自始就對阿明欠缺信任，因此判准離婚。

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