金融圈這位執董被妻子提告...慘遭法院認證是家暴男

美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任遭妻子提告求償，北院認定陳男是家暴男，判賠妻子258萬多元。（情境照）

2024/03/26 11:56

〔記者溫于德／台北報導〕被訴請離婚的美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任，另案再被妻子指控家暴，遭求償280萬多元；陳男自稱非無端惡意辱罵，否認賠償責任。台北地院認定陳男多次對妻子施以言語上、精神上及肢體上暴力行為，命陳男應賠償258萬多元。

這對夫妻是在2018年結婚，妻子告訴北院，陳男脾氣暴躁且情緒控管能力不佳，稍有不順心就會對她言語羞辱、嘲諷辱罵，甚至拳打腳踢。

請繼續往下閱讀...

妻子逐一舉例，2021年3月她詢問陳男為何把使用過的濕泳衣放在她的乾淨衣櫃，陳男竟情緒失控咆哮「妳在這裡沒有任何的話語權！」、「shut the fuck up」；還有一次是夫妻在討論清明節掃墓行程，陳男僅因意見不合直接詰譙「幹你娘」。

妻子進一步陳述，陳男會在娘家面前詆毀她，指她「整天在亂搞」、「賤人！很婊，小心！她很髒喔」、「她偷人、偷錢、偷東西」；另2021年7月19日警方獲報前往家處理家暴傷害案後，陳男竟透過辦公室的電腦，上臉書影射她「私生活混亂」。

更有一次是陳男命妻子離開住家，並以床頭櫃上的夾子、藥膏、衛生紙、鯊魚夾、紅包等物品丟擲妻子，同時隔著枕頭徒手毆打，妻子決定求償280萬多元。

陳男解釋，夫妻婚後自己盡力照顧家庭，負責全部家庭開銷，同時依妻子要求，以高達百萬的年薪聘請岳母照顧家人，後來夫妻因價值觀及生活差異而屢次發生衝突，自己為了避免再起糾紛，決定搬離住處。

陳男說自己過去面對衝突的處理方式確實失當，也做出改善與調整，然而，這不全然是他的錯，妻子也會辱罵他，只是他沒有錄音蒐證，且有多次是妻子刻意挑釁、激怒，才導致衝突發生；何況，他絕對沒有拿物品丟擲妻子，或推倒、歐打妻子，否認賠償責任。

北院認為，陳男臉書上的發文，因無法特定指的是妻子，且用字遣詞並不偏激，縱使令妻子不快，陳男也不用負起賠償責任，然陳男確實多次對妻子施以言語上、精神上及肢體上暴力行為，決定判賠258萬多元。可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法