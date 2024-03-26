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麥擱燒啊！彰縣週末掃墓火災2天76件 消防員忙翻

清明節還沒到，掃墓人潮卻已提前出籠，導致彰化縣公墓及雜草火警頻傳，消防員滅火忙翻。（資料照）

清明節還沒到，掃墓人潮卻已提前出籠，導致彰化縣公墓及雜草火警頻傳，消防員滅火忙翻。（資料照）

2024/03/26 11:10

〔記者湯世名／彰化報導〕麥擱燒啊！儘管離清明節還有約10天，掃墓人潮卻已提前出籠，導致公墓及雜草火警頻傳，彰化縣消防局統計，3月23與24日2天週末假日，全縣就發生76件公墓與雜草火警，其中公墓火災高達41件，消防隊員滅火忙翻，有人才剛從火場歸隊，隨即再出動去滅另一場公墓的火，有人忙到連中餐都沒時間吃，所幸沒有人員傷亡。

彰化縣消防局在23、24日2天假期接獲多起雜草火警，消防局救災指揮科電話接到手軟，全縣4個大隊各分隊消防員也都全副武裝出勤救災，這起雜草火警還未熄滅，那方公墓又傳出火警，消防員疲於奔命。

消防局統計，今年清明節有4天連續假期，不少民眾計畫全家出遊，也因此提早在23日、24日2天全家動員掃墓，經統計，這2天彰化縣共發生41件公墓火災，若再加上35件疑與掃墓有關的雜草火警，共高達76件，讓消防員疲於奔命到公墓或山林區滅火。

消防局指出，他們將於3月30、31日及4月4、5、6、7日加派人力、車輛至各主要傳統公墓或發生火災頻率較高的墓區巡邏警戒，並將透過無人機俯瞰公墓可能引發火災的因子或火源，於初期發現火勢，立即派遣消防員前往搶救，避免火災發生或火勢擴大。同時利用無人機在易發生火警的公墓廣播宣導，以提醒民眾防火意識。

消防局呼籲，民眾掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔菸蒂，若引起火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空污法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。掃墓火災多，勢必耗費龐大滅火水源，呼籲民眾務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，另外還要記得滅餘燼、記得收垃圾。有鑑於這幾天仍是掃墓熱季，呼籲民眾掃墓期間減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草造成山林火災，並注意「人離火滅」原則，確實澆滅金紙餘燼。

彰化縣近來發生多起疑似掃墓發生的山林火災，大火照亮夜空。（資料照）

彰化縣近來發生多起疑似掃墓發生的山林火災，大火照亮夜空。（資料照）

彰化縣近來發生多起疑似掃墓發生的山林火災，消防員疲於奔命。（資料照）

彰化縣近來發生多起疑似掃墓發生的山林火災，消防員疲於奔命。（資料照）

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