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女大生控補習班名師性侵說尺寸 檢方當庭驗鳥證實只有11公分

女大生控南部補習班名師性侵，並說出對方生殖器尺寸大小，檢方當庭驗鳥證實只有11公分。示意圖。（記者黃佳琳攝）

女大生控南部補習班名師性侵，並說出對方生殖器尺寸大小，檢方當庭驗鳥證實只有11公分。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2024/03/26 11:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南部某知名補習班李姓名師，被女大生指控在國中三年級時誘拐上床，兩人交往期間發生過無數次性行為，女學生還說出李姓名師鳥鳥只有「11公分」，且腰腹有粉瘤等身體特徵，檢方當庭驗鳥證實女學生說詞，但因查無李姓名師用強迫方式與女學生發生性行為的證據，偵結後依對14歲上以未滿16歲性交罪起訴。

檢方指出，42歲的李姓名師早期在高雄發跡，在補教界闖出名號後，又在南部自行開設補習班，教育學生無數；2017年6月，就讀國三的女學生小卉（化名）到補習班衝刺學業，結果與李姓名師發生不倫戀，兩人一直公開交往，直到小卉考上大學後才分手。

小卉「被分手」後疑不甘心大好青春浪費在李姓名師身上，認為李姓名師趁她年少無知時誘騙發生性行為，因此向警方報案；檢警調查時，小卉清楚說出李姓名師的身體隱私部位的特徵，還強調李姓名師的鳥鳥只有「11公分」，且腰腹靠近屁股的位置有粉瘤。

李姓名師到案後否認自己跟小卉交往，還說小卉因課業壓力過大有自殘傾向，他出於對學生的關心才會送她禮物，但從未發生過進一步接觸；檢方傳喚李姓名師的合夥人及同事出庭，同事們都說有看到李姓名師對小卉「特別關愛」，且合夥人還爆料，說他曾勸李姓名師不要跟學生交往，兩人為此吵過很多次，但勸不聽只好鬧到拆夥。

合夥人說，自己曾開導過小卉，向小卉說過很多李姓名師跟其他女學生交往過的「豐功偉業」，但小卉聽不進去，覺得自己感情被玩弄，心裡一直有不甘情緒；檢方進一步查證小卉說詞，當庭查驗李姓名師的身體特徵，證實他的鳥鳥就如同小卉所說只有11公分，且腰腹部位有粉瘤等，因此綜合相關事證，認定小卉確實曾跟李姓名師發生過性行為，但因查無李姓名師用強迫手段，因此偵結後依對14歲上以未滿16歲性交罪將李姓名師起訴。

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