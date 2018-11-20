一票3000元 金門鎮代候選人女樁腳涉賄收押

2018-11-20 20:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署查賄案又添一「樁」，某金城鎮民代表候選人王姓女樁腳，以1票3000元向選民買票，檢方訊後以有串供之虞，今天將王嫌聲押獲准，2名收賄民眾交回賄款1萬8000元，限制住居；全案續追是否還有其他層級的候選人涉案。

檢警偵蒐多日，19日與抵金支援查賄的台中地檢署檢察官，兵分多路，同步搜索王姓女樁腳及2位選民住處，共查扣現金40萬元、候選人名片等物，並約談王姓樁腳等3人到案。

檢方指出，王嫌是以鎮代表1票新台幣3000元代價，向平日熟識的菜販及友人買票，並交付2位選民賄款1萬8000元。

檢方以王嫌違反選罷法罪嫌重大，且有勾串共犯及與未到案證人有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另2位選民收受王嫌賄賂，涉犯刑法投票收賄罪，因已坦承不諱且主動繳回賄款，諭知限制住居。

王姓女樁腳遭逮，在平日人聲鼎沸的金城鎮菜市場刮起漣漪，揣測事主身分的耳語不斷，也有知道內情引以為愓。金門地檢署主任檢察官吳錦龍強調，只要有心自首，一定給予自新機會。

金門地檢署檢察長毛有增指出，檢、警、調用具體行動展現查賄的態度和決心，總計地區查賄有3案，已收押禁見4人，其中1人是鄉代候選人，有5人交保候傳、8人限制住居，被查獲收賄而主動繳回賄款金額累計達6萬4000元。