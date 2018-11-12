微物跡證大逆轉 全家衣物同洗 少女指控父兄猥褻判無罪！

2018-11-12 19:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地區傳出一起罕見的司法判決，12歲重度智障少女指控父兄接連對她襲胸、吸乳，檢警採證時在胸罩內採到父兄的微量DNA，檢方依據此鐵證起訴父兄加重強制猥褻，哪知全案移審新竹地院後，法官發現全家的衣服都放在同一台洗衣機一起洗，刑事局刑事鑑識專家也作證說，這樣檢測出的DNA的確可能有交叉污染的情況發生，最後法官判全案無罪。

檢警調查，重度智障的陳姓少女指控，2016年10月她還只有12歲時，父親先對她襲胸，事後哥哥強行將頭伸入胸罩內親吻乳頭，又用手撩陰，陳女告知師長後，警方前往陳家蒐證採樣，當場在胸罩內驗出與父子倆相符的DNA。檢方最後以此證據將父子二人均依加重強制猥褻罪嫌起訴。

全案移審新竹地院，父子均喊冤說沒有對女兒、妹妹做出這種事，因為全家人衣服都是一起洗的，不知是否因此沾到DNA。

由於陳女對遭受父兄猥褻一事，無論時間地點與身體部位，所述內容前後矛盾，引發承審法官的懷疑，就在這個時候，被檢方引為起訴鐵證的DNA，刑事局有了新的解讀，指出胸罩罩杯內層處所驗出的DNA，不排除是陳男父子或同父系血緣關係之人。

警方鑑定人作證說，以往DNA鑑定工具與儀器不夠靈敏，所以在衣物檢測出來的DNA都是比較大量的，但目前實驗室器材設備更新，更為進步，能夠採集到微量DNA，但也發生困擾，因為在衣物上檢出來很微量的斑跡，很可能不是當時接觸所留下的，而是在衣物纖維內留下的一些陳舊斑沒有洗乾淨，或者是洗衣服時混在一起洗，這時候DNA就有可能會漂過去。

法官為求慎重，將胸罩再次送驗做更精密的檢驗，刑事局的結論為「由於父兄與少女為共同居住親屬關係，需考量胸罩上微量DNA可能為同居家人日常生活中轉移所致。」

合議庭認為，少女胸罩雖檢驗出可能是父、兄的DNA，卻不必然就是父兄直接接觸所致。而少女祖母也作證說，全家的衣服都是她放進洗衣機一起洗，因此該DNA不得作為不利於父兄的證據。最後合議庭諭知少女父兄無罪。