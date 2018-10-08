嘴唇對嘴唇親 偷情女辯：酒後表達友誼

2018-10-08 21:03

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一間電腦公司李姓女經理，與同集團洪姓協理交往密切，李女的丈夫王男於去年間發現2人擁吻、摟抱等親密照，傷心同意離婚並求償100萬元；李、洪2人竟辯稱，接吻只是酒後友誼的熱情動作，新北地院法官不採信，認為2人所為已屬不正常往來，侵害王男配偶權，判2人賠償30萬。

據了解，王男與李女於2012年間結婚，去年9月他發現妻子常深夜不歸、電話不回，進一步發現親密照，偷情才曝光。

王男指，洪男貪圖一己私慾介入婚姻，害他失婚，精神上痛苦不是筆墨可以形容，李女不顧多年夫妻情份，偷情曝光後，要求離婚「放她自由」，他心中百般不願也只能離婚收場，徒留遺憾，求償100萬。

王男提出親密照等證據，其中一張照片，李、洪2人坐在椅子上，李女背靠在洪男胸口，並轉身親吻洪男臉頰，洪男則面對鏡頭微笑，另一張更誇張，2人直接嘴對嘴接吻。

2人辯稱，王男私自竊取李女儲存於雲端相簿內的未公開私人照，侵害隱私，且親臉頰照只是單純同事間互動、親嘴則是酒後表達友誼的熱情動作，舉動雖略顯失禮，不致於逾越一般男女正常交往。

李女還反控王男自卑多疑，常跟蹤她上班，潛入辦公室查勤，且她每週都會到按摩院按摩，王男竟規定不得讓男師父按摩，不僅如此，王男沉迷遊戲電玩與程式開發，不願面對生兒育女規劃，無理財觀念，沉重經濟壓得她喘不過氣，才會令婚姻破裂。

法官認為，李、洪2人任職同一集團，但分屬不同分公司，工作上並無上下隸屬關係，接觸也不多，卻有此親密之舉，已逾越普通朋友往來的分際；可上訴。

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