只為76萬債務 戰鼓團老闆率5團員將人凌虐致死

醒獅戰鼓團老闆不滿男子積欠76萬元債務，竟夥同5名團員將其凌虐毆打致死。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/09 10:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市聯豐龍獅戰鼓團教練兼老闆張茗昱不滿劉姓男子積欠76萬元債務不還，竟夥同5名團員強押劉男到戰鼓團，持續凌虐毆打，將劉男活活打死，新竹地院依傷害致死罪判張男等人4年8月不等徒刑。

法官調查，張茗昱為新竹市聯豐龍獅戰鼓團教練兼老闆，因劉男積欠張債務共計約76萬元，去年1月張男對團員許家瑋說「誰能把這筆債務要回來、誰拿去分！」2人與4名團員共6人在去年1月14日下午，在新竹縣發現劉男後強押上車，以黑色膠帶貼住其雙眼、以束帶綑綁雙手大拇指並毆打，押至戰鼓團2樓置物間。

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眾人分持木棍毆打劉男全身與手、腳關節處，打電話跟劉父說「我把人這樣帶回來，可是什麼都沒有，人再把他放回去，年後你如果都沒有人給我一個保障，我說實在我也是繼續這樣，跟笨蛋一樣...」等語。劉男因遭眾人毆打、凌虐而有嘔吐之情形，再因廣泛肌肉瘀傷、橫紋肌溶解、肌球蛋白血症等傷害引起代謝性休克死亡。

法官審酌6人不以合法方式索討債務，竟將被害人押至戰鼓團傷害致死，導致天人永隔、家庭破碎，犯罪危害重大且無可彌補，將張茗昱依共同犯傷害致人於死罪判刑4年8月、許家瑋2年6月、王家文2年2月、田政賢1年5月、王振豪3年10月、王天志1年5月。

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