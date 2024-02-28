印尼女移工涉傷害同鄉幼子致死 判12年6月且驅逐出境

台中地院裁定法堤蜜傷害同鄉朋友幼子致死案，不行國民法官參與審判後，昨天判決她徒刑12年6月，執行後驅逐出境。（記者張瑞楨攝）

2024/02/28 12:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕印尼籍女移工FATIMAH（法堤蜜）被控於2021年12月間，受委託照顧同鄉女性朋友的1歲兒子，傷害導致幼童頭部受傷死亡，檢方提起傷害致死罪公訴，這是台中地方法院第8起的國民法官審理案，但法女與男童之母（告訴人）都聲明「不行國民參與審判」（拒絕由國民法官審理，改由一般程序審理），台中地院裁定「不行國民參與審判」後，昨天（27日）重判12年6月徒刑，執行後驅逐出境。

台中地方法院裁定書指出，目前羈押中的法女，被控於2021年間，受同鄉女性友人委託，照顧其1歲幼子，但卻有傷害幼童與照顧疏失行為，導致男童頭部在不同時間，撞到門框、浴室門檻而死亡，台中地檢署依成年人故意對兒童犯傷害致死罪等罪名起訴。

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此案依法應由國民法官審理，不過，告訴人（死者之母）與法女的委任律師，都聲請「不行國民參與審判」，理由是法女與告訴人均為外籍人士，行國民參審審理時，應有通譯雙向翻譯之需求，而通譯就醫療、法律專業用詞翻譯，恐耗費時間與程序，行國民參與審判顯不適當。

法官則認為，此案涉及醫療、法律專業用語甚多，且須經由通譯，將法女的意見，由印尼語翻譯為中文，讓法官、辯護人、檢察官、國民法官知悉；再將檢、辯雙方詰問、職業法官及國民法官詢問的問題，透過通譯由中文翻譯為印尼語告知法女，本案訴訟程序全程十分仰賴通譯人員雙向翻譯，則審理程序所耗廢時間恐非短暫，且雙向翻譯之過程將使國民法官不易聚焦爭點，可能使國民法官無法做出正確與公正的判斷之虞，裁定「不行國民參與審判」。

此案也因改採一般程序，審理進度比較快速，台中地院昨天（27日）依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處徒刑12年6月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

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