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基隆2歲男童遭教保員重壓 家長投訴市府只調查不處理

基隆市社會處2023年12月19日舉辦托嬰中心聯合稽查，從監視器影片中發現某私立托嬰中心教保員余女，在12月12日上午10點多對2歲男童重壓，基隆市政府將依兒少法處6000到6萬元以下罰款。（基隆市社會處提供）

基隆市社會處2023年12月19日舉辦托嬰中心聯合稽查，從監視器影片中發現某私立托嬰中心教保員余女，在12月12日上午10點多對2歲男童重壓，基隆市政府將依兒少法處6000到6萬元以下罰款。（基隆市社會處提供）

2024/02/22 21:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市社會處2023年12月19日舉辦托嬰中心聯合稽查，從監視器影片中發現某私立托嬰中心教保員余女，在12月12日上午10點多對2歲男童重壓；社會處第一時間發函給托嬰中心限期改善，該托嬰中心未於24小時通報，將依兒童及少年福利與權益保障法第53條第3項處6000到6萬元以下罰款。

該男童家長事後接獲市府通知，才知道自己孩子在托嬰中心被教保員重壓，但去12月19日發現，市府卻遲遲未進一步處置，引起家長向媒體投訴，市府調查後遲不處理。

基隆市政府社會處社會救助科長陳智昌表示，本案係由市府社會處與其他局處聯合稽查11家私立托嬰中心，經由主動抽查調閱監視器發現，市府據此通知家長，並開單請托嬰中心限期改善，由於托嬰中心並未主動通報，市府將依法開罰，至於教保員余女的部分，托嬰中心加強宣導，並要求余女寫悔過書，目前余女已經離職。

陳智昌說，雖然余女已經離職，但社會處其實已邀集相關局處與律師以踐行必要調查程序及處置，由於適逢過年還要與律師約時間，市府已經排定2月26日召開會議，並無家長所說的不處理。陳智昌指出，經稽查人員詢問托嬰中心主任，主任表示男童並無有明顯傷勢或不舒服。

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