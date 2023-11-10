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高雄傳教保員甩幼兒巴掌成傷 家長沉痛指控他仍不認錯

幼兒疑遭施暴臉部成傷。（取自臉書「{仁武人}※大小事」）

幼兒疑遭施暴臉部成傷。（取自臉書「{仁武人}※大小事」）

2023/11/10 12:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名家長昨天深夜在臉書社團「{仁武人}※大小事」po出圖文，指控高雄市仁武區某國小附設幼兒園男性教保員，涉嫌對他的小孩子動粗，致臉部、手臂成傷，但他迄今仍矢口否認，家長說，po文目的「只想保護我的小孩，不希望有下一個受害者」。

高市教育局表示，已組成調查小組，會儘速完成調查，教育局強調針對不當對待幼兒案件零容忍，調查屬實者絕不寬貸。

該名家長指出，11月1日下午放學接送小孩時，一進校門就看到男老師兩手固定住孩子手臂在跟孩子說話，當下內心不舒服走過去問「怎麼了嗎?」老師說不小心抓傷孩子的手，再詢問臉上為何也有傷?孩子告知是「男老師打他」，原本擔心孩子小表達能力不足而再三確認，但老師矢口否認，還說反咬她預設立場，明知監視器故障，卻要她去調閱。

校方當天通報教育局後，男老師晚上才電聯致歉，改口說是拉手才抓傷孩子的臉，隔天在校長室對質，老師說詞反覆，就是不承認打小孩。

直到家長到隔壁活動中心調閱監視器畫面，家長說，畫面中看到孩子被老師強拉三次，且傳來孩子無助驚恐的哭聲，「我心好痛」，同學有看到老師動手強拉孩子、甩巴掌，但他還是否認打孩子。

家長說，孩子回家後，想到就會說「老師打棒球打我」（老師在籃球場打我的意思），老師說「不可以回家、不可以給媽媽講話」（我打你，回家不可以跟媽媽說）。家長說，孩子現在聽到老師兩個字就爆哭，完全不敢去上學，她問「哪位家長可以接受孩子變這樣」？

該校校長表示，該名教保員8月間才調到學校，沒有其他老師反應會對孩子動粗，接到家長反應立即通報，將配合教育局調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

幼兒手部有傷勢。（取自臉書「{仁武人}※大小事」）

幼兒手部有傷勢。（取自臉書「{仁武人}※大小事」）

監視器拍到男教保員將幼兒帶到一旁。（取自臉書「{仁武人}※大小事」）

監視器拍到男教保員將幼兒帶到一旁。（取自臉書「{仁武人}※大小事」）

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