為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教保員疑拿塑膠槌嚇幼童 高雄教育局調查：3人受害、2生遭罰站

    教保員疑似拿玩具槌敲打，要小孩子睡覺，至於是打幼童或地板，仍須進一步釐清。（讀者提供；本報合成）

    教保員疑似拿玩具槌敲打，要小孩子睡覺，至於是打幼童或地板，仍須進一步釐清。（讀者提供；本報合成）

    2021/11/03 19:49

    首次上稿 13:21
    更新時間 19:49

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市仁武區私立彼得魚幼兒園一4歲男童向媽媽說被老師打屁股，帶到醫院驗傷右臀有挫傷，家長指控幼兒園的教保員不當對待，但教保員表示只有持玩具槌敲打床墊，沒有打小孩；教育局調視器後發現，同班有3名幼童因不午睡，被教保員持玩具槌恐嚇，2名幼童被罰站，市府裁處停辦6個月，並公布負責人廖約翰姓名及幼兒園名稱。

    10月29日下午，4歲男童向家人訴說他在學校被老師打，詹姓母親檢查發現男童腰部有傷，帶至醫院驗傷發現右臀有處挫傷。家人前往派出所報案，警方調閱監視器發現，男童午睡時，教保員疑似使用塑膠玩具槌打男童，但教保員僅承認用玩具槌子輕敲床墊，否認打小孩。

    教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現有3名幼童疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶槌捶打恐嚇，威脅3名幼童入眠並命2名幼童罰站，至於是打幼童或地板，仍須進一步釐清。

    社會局家防中心主任李慧玲今上午表示，社會局已介入調查，家長也提告，社會局會盡速、從嚴認定，一但確認違反兒少法規定，將裁罰教保員6萬元至60萬元並公布姓名。

    李慧玲表示，事發後這名教保員已離職，持續關懷孩子身心發展，與媽媽保持聯繫，孩子如果有失眠、情緒高漲的行為，會透過遊戲治療、心理治療幫助孩子穩定情緒。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑遭橡皮筋綁手！2歲女童痛哭「怕怕」 南市府開罰幼兒園
    2021/03/19 09:40

    疑遭橡皮筋綁手！2歲女童痛哭「怕怕」 南市府開罰幼兒園
    杜絕惡質教保員 幼教業者反映蒐集意見陳情
    2021/01/11 19:09

    杜絕惡質教保員 幼教業者反映蒐集意見陳情

    陳淑芳靠「它」拍戲12小時都不累
    聽損兒疑遭教保員掌摑成中障 新北教育局︰將調查是否有不當管教
    2021/01/07 11:21

    聽損兒疑遭教保員掌摑成中障 新北教育局︰將調查是否有不當管教
    踩腳甩巴掌…教保員虐童 路人怒揭惡行
    2019/12/02 05:30

    踩腳甩巴掌…教保員虐童 路人怒揭惡行

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    變態虐童教保員 對4歲童動手腳打、踹、甩耳光
    2019/08/19 00:28

    變態虐童教保員 對4歲童動手腳打、踹、甩耳光
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播