教保員疑拿塑膠槌嚇幼童 高雄教育局調查：3人受害、2生遭罰站

教保員疑似拿玩具槌敲打，要小孩子睡覺，至於是打幼童或地板，仍須進一步釐清。（讀者提供；本報合成）

2021/11/03 19:49

首次上稿 13:21

更新時間 19:49

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市仁武區私立彼得魚幼兒園一4歲男童向媽媽說被老師打屁股，帶到醫院驗傷右臀有挫傷，家長指控幼兒園的教保員不當對待，但教保員表示只有持玩具槌敲打床墊，沒有打小孩；教育局調視器後發現，同班有3名幼童因不午睡，被教保員持玩具槌恐嚇，2名幼童被罰站，市府裁處停辦6個月，並公布負責人廖約翰姓名及幼兒園名稱。

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10月29日下午，4歲男童向家人訴說他在學校被老師打，詹姓母親檢查發現男童腰部有傷，帶至醫院驗傷發現右臀有處挫傷。家人前往派出所報案，警方調閱監視器發現，男童午睡時，教保員疑似使用塑膠玩具槌打男童，但教保員僅承認用玩具槌子輕敲床墊，否認打小孩。

教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現有3名幼童疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶槌捶打恐嚇，威脅3名幼童入眠並命2名幼童罰站，至於是打幼童或地板，仍須進一步釐清。

社會局家防中心主任李慧玲今上午表示，社會局已介入調查，家長也提告，社會局會盡速、從嚴認定，一但確認違反兒少法規定，將裁罰教保員6萬元至60萬元並公布姓名。

李慧玲表示，事發後這名教保員已離職，持續關懷孩子身心發展，與媽媽保持聯繫，孩子如果有失眠、情緒高漲的行為，會透過遊戲治療、心理治療幫助孩子穩定情緒。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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