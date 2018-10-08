酒駕撞死晨運婦 法官痛批「冷酷盡失人性、令人難容」

2018-10-08 00:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子陳明義酒後超速撞上晨運的吳姓婦人，吳婦倒插在擋風玻璃上，面對面，他竟不停車救護，反將吳婦甩落地面致死，再找人企圖串供滅證；新竹地院法官認為他「冷酷盡失人性、令人難容」，依酒駕致人於死與肇事逃逸罪重判7年4月徒刑。

法官調查，5月23日清晨，陳明義酒後開車行經新竹縣新豐鄉新和路，該路段時速不得超過60公里，卻以時速90公里以上超速行駛，正面撞擊晨運的吳婦，致吳婦身體彈飛至車頂，頭部撞破副駕駛座前擋風玻璃並卡在上面，陳男不僅未停車報警或救護，反而加速逃離現場，將吳婦甩落地面，最後棄車步行回住處。

員警根據事故現場掉落的車牌循線查訪至陳男住處，陳男謊稱酒後是叫白牌計程車回家，他將車停在友人車行，警方帶他前往時，陳男悄悄LINE友人刪除車行監視器畫面、不要幫警方開門。

事後警方測得陳男呼氣酒精濃度為每公升0.21毫克，換算回推肇事時超過0.3。

法官審酌陳男有傷害、重利罪前科，素行不佳，當被害人頭部仍卡在擋風玻璃與他面對面之際，竟冷酷駛離現場，事後再將被害人甩落地面，使無任何一線生機，吳婦的丈夫目睹妻子遭撞，急忙開車在後追尋，找到時已無法挽救，痛徹心扉，陳男所為盡失人性。

審理時，陳男雖稱願賠償被害人家屬，但目前沒有任何資力，可見無非空話。

開庭時吳婦的丈夫泣訴，妻子被撞後，人在車上的擋風玻璃，跟陳男面對面，陳男居然還將車開走，把她丟在轉彎路口，太殘忍了！幾度泣不成聲、不能自抑。

法官認為，吳婦的丈夫目睹配偶罹難，受有嚴重心理創傷，陳男所為令人難容，事後又企圖滅證，惡性重大，判刑7年4月。

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