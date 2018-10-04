打火兄弟返家途中遇車禍 主動救護傳佳話

2018-10-04 15:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局民雄分隊隊員高健豪，2日晚上10點多開車返家途經文隆陸橋，發現有位年輕騎士自撞倒臥血泊中，立即停車救護，並呼叫打火兄弟支援，4個人完成初步救護工作，再交由抵達的救護車接手，雖只短短6分鐘，但讓傷者免於失血過多，功德無量。

縣消防局第二大隊2日晚上在民雄農工舉行義消常訓，高健豪與大隊部隊員陳建成等人到場協助，訓練在10時許結束各自返家，高健豪開車經過吳鳳科大附近的文隆陸橋東路口時，發現有幾個人站在路邊、地上躺一個人，職業本能研判發生車禍，立即停車，這個時候看到地上有一堆血，趕緊拿著手套下車。

高健豪查看年輕傷者頸部開放性穿刺傷，鮮血直流，一面拿著手套止血，一面請旁邊的人幫忙連絡車上有急救箱的陳建成，人車還在附近的陳建成立即與民雄義消小隊長尤弘智等人趕過來幫忙。

兩警消、兩義消攜手成初步救護後，救護車也抵達現場，由民雄分隊救護人員蔡宗益等人接手送往嘉義基督教醫院急救。

高健豪今天受訪指出，12年前擔任消防隊員後，休假期間已遇見多起類似事故，都會主動伸出援手，印象最深刻一次，是有次和護理師老婆在高雄逛美式大賣場時，有位顧客突然倒地昏迷，他和老婆二話不說，就各以自己的專業進行救援，再交給賣場工作人員做後續處置。

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