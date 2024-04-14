彰化商家小心！有人冒名「楊主任」訂30萬元花卉 田尾國中：查無此人

被騙業者出示LINE訊息表示，有人冒稱田尾國中老師訂花，最後才知被騙是惡作劇。（民眾提供）

2024/04/14 00:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉公路花園，12日下午有3家園藝業者各自收到10萬元大訂單，一名男子佯稱田尾國中的「楊主任」宣稱要訂各色盆栽花到學校，並指定下午送達。有業者趕緊裝滿一大卡車盆花送到學校，校方卻表示沒有「楊主任」這個人，業者才驚覺收騙，恐遭人惡作劇，只好到派出所報案。

田尾國中表示，12日下午突然有一家田尾公路花園園藝業者送來一大卡車的盆栽花，並表示，有名聲稱學校「楊主任」的人跟業者訂花，並訂了10萬元，由於10萬元不是小數目，立刻詢問校內各老師，但都沒人訂花，後來又有2家田尾公路花園園藝業者致電，詢問學校是否訂購花卉，校方表示沒有此人，對方才未送花來。

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校方指出，經了解至少有3家園藝業者被騙，該人冒稱「楊展興」、「楊宗民」為學校老師或主任，分別跟園藝店訂購10萬元盆栽花，跟指定顏色訂油漆，要求全部送到學校，為取信任還加Line溝通，不過一次訂購10萬元鮮花，金額太大不符常情，有2業者事先詢問，才未上當。

校方表示，校內教學和行政都正常，也未與外界結怨，「楊主任」訂花給學校，惡作劇目標跟意向不明，對此學校昨日已在學校官網po出「重大澄清」公告，並公布其對話內容，請民眾及商家切勿受騙上當。

警方表示，已進一步了解訂花一事，並呼籲田尾地區園藝業者如果接到大量訂花應先查證，避免再上當。

彰化縣田尾國中遭不明人士冒名學校「楊主任」訂購大量花卉，校方發現查無此人，趕緊上網公告，請商家請勿上當。（翻攝田尾國中網站）

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