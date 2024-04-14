碩士生猥褻少年掰智能不足、女鬼附身 法官認定詐病

陳男鑑定時表現出矛盾現象，高等法院台中分院認定是詐病，駁回他的上訴。（情境照）

2024/04/14 00:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕考取研究所碩士班的陳男，大學時騙國中女學生上床，竟宣稱智能不足，法官輕判並緩刑，他卻又猥褻少年，彰化地院判刑8月，他主張中度智能不足，連12減6都不會，台中高分院認為，陳男能簽租屋契約、考上大學與碩士班，過去無妄想症狀，涉案後卻說「被女鬼附身」，顯然是詐病，不能減刑且應入獄執行，駁回上訴。

判決書指出，陳男就讀大學時，涉入性平事件被學校調查時，他轉學到另一所大學，還認識一名未滿14歲的國中女學生，開車載女學生外出，於路旁或汽車旅館性交3次，家人指陳男輕度智能障礙，彰化地方法院囑託彰化基督教醫院鑑定，陳男竟是中度智能不足，比輕度智能障礙更嚴重，法官採信他心智缺陷之說，輕判1年4月，緩刑4年。

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不料，陳男2021年摸少年生殖器，彰化地院依對未滿14歲少年猥褻罪判刑8月，陳男上訴二審，主張自己是中度智障，還罹患妄想幻聽等疾病，且已與少年和解，聲明減刑並宣告緩刑。

不過，衛生福利部立草屯療養院鑑定時，發現諸多矛盾之處，他鑑定時無法回答自己年齡，動作緩慢，回答問題也遲緩，或宣稱忘記、「我不會」，無法計算12減6等於多少，卻能計算自己曾花8000元招待朋友，傳訊息給少年的速度頗快，還懂得把不利自己的訊息收回。

另外，陳男宣稱自己中度智障，卻能在警察偵訊時，詳述自己用金融卡，上網買遊戲點數送給少年的過程，醫師認為此能力對輕度智障已相當困難，更何況是中度智障？他還能考取汽車駕照，開車載被害人安全抵達目的地，鑑定結果是高度可能詐病。

高等法院台中分院也質疑，陳男考上大學，還能考上研究所碩士班，並考得汽車駕照，陳男11年前可能是想申請身心障礙的社會福利，到醫院求診時，都沒有妄想等症狀，卻在此案偵查後，他宣稱「別人說我被女鬼附身」（幻聽），「我有特異體質、身體不舒服時會被附身」（妄想），顯示他詐病，或誇大既存疾病，以求規避法律責任。

法官強調，陳男第一案宣告緩刑，他卻又再犯，顯示他沒有反省，這次犯行有執行刑罰的必要，避免未來再有人受害，駁回上訴，不宣告緩刑，可上訴三審。

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