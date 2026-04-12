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    首頁 > 生活

    今全台出太陽！「這天」恐有冷空氣南下 專家提醒：厚衣還不能全收

    2026/04/12 17:09 即時新聞／綜合報導
    受到太平洋高壓影響，今（12日）全台各地天氣晴朗炎熱。（資料照）

    受到太平洋高壓影響，今（12日）全台各地天氣晴朗炎熱。（資料照）

    受到太平洋高壓影響，今（12日）全台各地天氣晴朗炎熱，中午的紫外線還達過量甚至危險級。不過，國立台灣大學大氣科學博士林得恩說，4月17日至22日，預計將有1至2波較冷空氣再度南下，提醒民眾，「厚衣還不能全收！」

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文表示，根據中央氣象署最新模擬，統計自4月12日至4月25日前，台灣附近850百帕大氣溫度與降雨量距平預測，結果顯示，前期氣溫普遍均較氣候平均值略高，其中12日至14日將達到最高值。

    林得恩指出，4月17日至22日，評估將有1至2波較冷空氣再度南下，雖不能說到「冷」的程度，但至少是「涼」的等級，尤其是19、20日降溫最為明顯，備妥薄外套是有其必要的，23日之後，則再度回歸於接近氣候平均值。

    林得恩說，由於中前期環境水氣減少影響，降雨機會普遍偏低，就算降雨，也以小雨形式最多。後期，尤其是4月22日至25日降雨訊號最為明顯，又以24、25日的降雨強度最大，需再持續追蹤關注，提醒民眾，「厚衣還不能全收！」

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