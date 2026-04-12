「粉紅超跑」起駕！賴清德請白沙屯媽祖出神龕、祈福

粉紅超跑起駕 賴清德請媽祖出神龕、祈福。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

粉紅超跑起駕 賴清德請媽祖出神龕、祈福。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步往雲林縣北港鎮朝天宮進香，媽祖婆將於今（12）日深夜登轎出發。總統賴清德繼去年參拜、恭迎媽祖婆聖駕出神龕，今年再度出席盛會，祈求媽祖婆庇佑台灣風調雨順、國泰民安，進香順利平安。

白沙屯拱天宮媽祖於今天深夜11點55分、登鑾轎後出發，帶領超過46萬名香燈腳，展開8天7夜的進香行程。白沙屯媽祖徒步進香因行進路線不固定、全由媽祖鑾轎引領，且媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

賴清德於傍晚5點30分抵拱天宮，恭迎白沙屯媽祖聖尊出神龕。賴清德致詞時說，他非常榮幸再度參與盛會，並迎請媽祖婆出神龕，也代表台灣社會恭送白沙屯媽祖啟程進香，祝福每一個香燈腳。

賴清德說，今天至拱天宮也是為全國人民祈福，去年南台灣有地震、也有颱風，造成相當大的災情；東部則發生堰塞湖災損，他也感謝全國的民眾擔任義工協助救災的工作，降低災害。

另外，賴清德也提到，白沙屯媽祖婆徒步進香沿途經過的縣市、鄉鎮，民進黨黨公職會跟大家一起走，是香燈腳、也可能是志工，同時會提供水、食物，補給物資。

今年報名參與進香的信眾高達46.3萬餘人，較去年32.9萬多人增加許多，白沙屯地區從12日上午就湧現人潮，不少信眾利用台鐵、開車或是徒步陸續抵達，大批人潮同時聚集在白沙屯地區，處處人頭攢動，擠爆整個白沙屯地區。

粉紅超跑起駕 賴清德請媽祖出神龕、祈福。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

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