中共拋惠台10措施 賴中強：舊瓶裝舊酒的「烏魯木齊十大笑話」

賴中強表示，「鄭習會大禮包，是烏魯木齊十大笑話」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共今宣布10項惠台措施。對此，經民連智庫召集人賴中強表示，「鄭習會大禮包，竟然是烏魯木齊十大笑話」，他稱，台語的烏魯木齊（oo-lóo-bo̍k-tsè），是胡說八道的意思，只要略懂國共交流歷史的人，看完了應當會發笑。

賴中強在臉書發文表示，10項惠台措施中，第一項是探索建立國共兩黨常態化溝通機制，2005年連戰與胡錦濤會面，《連胡會新聞公報》第五點就是：「建立黨對黨定期溝通平台」，當年已經說要「建立」了，21年後不僅拾人牙慧，還倒退一步成「探索建立」國共兩黨常態化溝通機制。他批評，「習近平身邊幕僚是沒人才了嗎？或者，這是低級紅、高級黑，為習近平在二十大架走胡錦濤道歉？」

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賴中強指出，第二項建立國共兩黨青年雙向交流機制化平臺，是把政黨青年洗腦當交流。他質疑，「青年交流為何一定要透過國共兩黨？這是把政黨青年洗腦當交流，嫌當年中國國民黨的校園監控、爪耙子、青年洗腦還不夠多，要中國共產黨一起幫忙洗嗎？」

賴中強續指，第三項福建與金馬通水電氣橋，這是七年前習五點的舊瓶裝舊酒。「推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉」，這與2019年1月2日的習五點「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」相較，其實是舊瓶裝舊酒。他大酸，「率先實現？都已經七年了，這不是金門高粱，不會越陳越香」。

賴中強再指，第四項儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，支持金門共用廈門新機場，這是習近平自我本位的自戀自嗨。這幾年，中國經濟衰退加上疫情反映的中共極權統治本質，連東南沿海的台商、台幹都在大撤離了。習近平竟然以為會有多少台灣人想要搭直航飛機去烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州？

他說，把這個當惠台利多？習近平未免太自戀自嗨了吧？至於支持金門共用廈門新機場，中國的目的就是要蓋金廈大橋，讓翔安機場成為台灣往來世界的轉機「國門」，把台灣鎖進「一個中國」牢籠，這一項，台灣人絕對不會上當。

賴中強表示，第五項「在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的臺灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持臺灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道。」他認為，各國都有農漁產品的檢驗檢疫標準與機制，不管是病蟲害、細菌、藥物殘留、重金屬，重點是各項標準應該是客觀有科學根據。

中國過去慣於操作「經濟利誘、經濟脅迫與侍從政治」，先用ECFA等協議誘使台灣農漁產品銷往中國，再以檢驗檢疫不合格為理由大幅度禁止，再對特定藍營政治人物的地方支持業者特准開放。鄺麗貞的台東鳳梨釋迦介殼蟲事件，蘇清泉的屏東養殖石斑魚，都是如此。現在，中國公開承認，原來中國的農漁產品檢驗檢疫，不是依循客觀科學標準，而是要「堅持九二共識、反對台獨」。石斑魚必須反台獨，介殼蟲必須認得九二共識，真是獨步全球。

賴中強稱，第六項「研究為臺灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利」。中國要把「經濟利誘、經濟脅迫與侍從政治」、「養套殺」的髒手，從台灣養殖漁業伸往遠洋漁業，就是發現台灣蘇澳、東港、前鎮等遠洋漁港民眾政治立場反藍，希望進行黑鮪魚經濟統戰。

賴中強分析，第七項「為符合要求的臺灣食品生產企業在大陸註冊和臺灣食品輸入大陸提供便利」。中國官方2021年4月公布新規，要求全球輸銷中國的食品生產、加工、儲存企業自2022年起皆須向中國海關總署申請註冊。中國官僚的反覆、腐敗與政治審查，台灣食品業者早已點滴在心頭，並做市場分散。

他表示，第八項「研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支援臺灣中小微企業依法依規開拓大陸市場」。曾經被譽為「世界超市」的「義烏國際商貿城」，近年來因國際貿易環境變化、訂單減少及電商轉型，早已是大蕭條的景象，這跟習近平打擊政敵李克強所倡議的地攤經濟也有關聯。現在習近平要台灣中小微企業產品西進做最後白老鼠，習總書記要不要先去看看義烏街頭長怎樣？中國人自己生吃就不夠，哪有通台灣人「曝乾」？

賴中強說，第九項「引進臺灣電視劇、紀錄片、動畫片」、「參與微短劇創作」、「推動影視文化作品在兩岸放映播出」，其適用前提卻是「導向正確、內容健康」、「有利於展現兩岸親情與美好生活」。最符合中共此一標準的，恐怕是「世紀血案」與中配亞亞。

最後，賴中強認為，第十項「推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。」這點大概是媒體討論熱度較高的。建議各方不用抱太大期待，台灣稱「中客自由行」，誤以為中國觀光客會自己決定台灣的住宿、餐飲、旅遊景點及路線。但是，根據中國文旅部《大陸居民赴臺灣地區個人旅遊注意事項》規定，強制中國觀光客必須「委託本城市的『赴台遊組團社』，向臺灣相關機構申請和辦理入台相關出入境手續」，所以，最終操縱台灣住宿、餐飲、旅遊景點及路線，仍然是中國旅行社以「陸客一條龍」之方式操縱安排，甚至，個人遊抵達台灣機場後，馬上併團為「陸客團」者，所在多有。

更令人擔心的，中國觀光客必須先「向其戶口所在地公安機關出入境管理部門申請辦理《大陸居民往來臺灣通行證》及個人旅遊簽注」後，方可委託赴台遊組團社辦理後續。他說，「所以，最終操縱哪些人可以來的，是中國各城市的當地公安。就怕到時候，中國消費者來得少，中國情報蒐集者來得多，衍生治安與國安問題」。

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