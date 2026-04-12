牙刷「直立放」恐和馬桶刷一樣髒！醫師教1招晾乾

宮本日出建議，牙刷的正確放置方式是使用後先甩乾水分，再將刷毛朝下平放晾乾。（資料照）

許多人刷完牙後，習慣將牙刷立在牙刷架或漱口杯中晾乾，但這個極為平常的動作，恐讓牙刷變成細菌培養皿。日本牙醫診所院長宮本日出說，牙刷若直立擺放，容易使水分滯留在刷毛根部，讓刷頭滋生細菌，甚至變得像「馬桶刷」一樣髒。他建議，牙刷的正確放置方式是使用後先甩乾水分，再將刷毛朝下平放晾乾。

根據日本《CBC電視台》報導，宮本日出表示，許多人習慣將牙刷直立擺放，但這樣的方式其實不利於乾燥。當牙刷豎立時，水分容易積在刷毛根部，讓刷頭長時間維持潮濕，進一步促進細菌繁殖，也讓牙刷變得跟馬桶刷一樣髒。

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宮本日出指出，人體口腔中的牙菌斑密度驚人，每1公克就含有高達1000億個細菌，密度幾乎與糞便相當。而每天使用的牙刷，也會沾附這些口腔細菌。此外，潮濕環境也是細菌滋生的關鍵，當浴室鏡子起霧時，代表空氣濕度高，若牙刷長時間放置在這樣的環境裡，刷頭與刷毛更容易累積水氣，進而影響口腔健康。

他建議，使用完牙刷後應先甩乾水分，並將刷毛朝下平放晾乾，減少濕氣殘留。洗澡後也應持續開啟排風扇2至4小時，幫助降低濕氣，若沒有排風設備，則可打開門窗通風維持2至3小時，保持乾燥環境。他也提醒，定期更換牙刷，才能有效降低細菌與感染風險。

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