新北首季非法旅宿開罰741萬 觀旅局：嚴管重罰「違規常客」

新北市觀旅局與市府多個局處單位組成「聯合稽查小組」，針對合法旅館、非法旅館及日租套房等，定期、不定期執行聯合稽查。（新北市觀旅局提供）

交通部觀光署公布今年1至3月各縣市旅館業及民宿查報取締績效，旅館業部分，開罰金額前3名為台南市、台北市及新北市，新北罰730萬元，民宿部分，新北市則罰11萬元；新北市觀光旅遊局今天回應，觀旅局不定期於網路爬蟲蒐證，監控各大訂房平台，一旦發現未領取登記證的業者，立即介入查處要求下架，從源頭阻斷銷售管道，未來持續加強管理力道、擴大宣導，絕不寬貸重複違規的「常客」。

根據觀光署資料顯示，今年1至3月新北市現有合法旅館219家，未合法列管家數26家（非法旅館21家、非法日租套房5家），新北旅館業總稽查54家次，全國總罰鍰金額最多的前3名為台南市742萬元、台北市736萬元及新北市730萬元。

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民宿部分，觀光署統計，今年第一季，新北市合法民宿有323家，未合法民宿列管家數則有20家，新北民宿總稽查110家次，全國總罰鍰金額最多的前3名為宜蘭縣107萬元、花蓮縣70萬元及台東縣63萬元，新北市罰鍰金額為11萬元。

觀旅局指出，日租套房查緝的核心挑戰在於隱匿性高，非法日租多隱藏於一般社區大樓，具高度機動性與封閉性，現場稽查蒐證具有難度，目前觀旅局與在地管委會及社區緊密合作，社區內強化「禁制日租套房」觀念，教導民眾辨識合法旅館標章，透過社區自主巡守，守護社區居住安全。

觀旅局也與新北市警察局、消防局、工務局、衛生局等單位組成「聯合稽查小組」，針對合法旅館、非法旅館及日租套房等，定期、不定期執行聯合稽查，除依「發展觀光條例」裁處高額罰款外，如違反各管法令更會移請各管機關協同處理，嚇阻投機業者。

觀旅局強調，針對重複違規的「常客」，觀旅局秉持「嚴管重罰、持續追蹤」原則，凡經裁罰的場所，均列入重點追蹤對象，並不定期派員複查，定期公布違規場所名單，保障消費者知情權，對於冥頑不靈、嚴重影響公安且查有違規實據者，觀旅局將加強複查頻率，並依「發展觀光條例」連續裁處，絕不寬貸。

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