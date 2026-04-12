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    首頁 > 生活

    週二前熱飆36度！週三起連2波鋒面通過 局部地區降溫轉雨

    2026/04/12 17:52 記者黃宜靜／台北報導
    氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣溫趨勢。（氣象署提供）

    好天氣持續！中央氣象署預報，明天週一（13日）、週二各地晴到多雲，部分地區白天溫度上看36度，週三開始有兩波微弱鋒面通過、東北季風稍增強，北東降雨增多，北部、東北部氣溫略下降。

    氣象署預報員張承傳表示，明天、週二各地天氣與今天類似，各地晴到多雲，明天午後山區有零星短暫陣雨，週二降雨區域稍微擴大一點，包括：東北部地區及其他山區午後有零星短暫陣雨。

    張承傳指出，週三微弱鋒面通過，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區及東南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週四降雨稍微減少，基隆北海岸、東北部基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

    張承傳表示，週五另一道微弱鋒面通過，降雨部分與週三類似，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週六、下週日東北季風稍增強，因此北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    溫度部分，張承傳表示，週二前天氣穩定、溫暖，各地白天28-33度，明天東南部地區有焚風機率、南部近山區皆可能出現36度左右高溫；週三起雲量增多，北部、東北部白天溫度略微下降，降至28度左右，週六、下週日受東北季風影響，北部白天降至25度左右，早晚20、21度，中南部天氣未受影響，白天皆有30度左右、早晚21-23度。

    張承傳提醒，週三之前金馬、週二晚上到週三清晨中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；另外，週四起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生機率，請注意。

    明天到週三降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天到週三降雨趨勢。（氣象署提供）

    週四到下週日降雨趨勢。（氣象署提供）

    週四到下週日降雨趨勢。（氣象署提供）

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