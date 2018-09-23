俏護士傳裸照想吃掉醫師 醫護得賠人妻60萬元

2018-09-23 16:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚蔡姓醫師，與同醫院有「色女」渾號的丁姓女護理師交往，丁女相當火辣，不但傳送想把蔡男「撲倒」、「吃了」的訊息，還傳自己的裸照給蔡男欣賞，並抱怨「恨你為何是人夫」，蔡男的元配吳女發現，怒告2人求償100萬元，2人答辯說，丁女不拘小節、用詞大膽辛辣，但僅於「打嘴砲」，沒有侵害吳女的配偶權，法官卻認為2人對話已逾越朋友分際，足以嚴重破壞吳女婚姻幸福，判決2人應連帶賠償60萬元確定。

判決書指出，蔡姓醫師與吳女於2013年結婚，卻在2016年初與丁姓女護理師交往，彼此透過LINE傳遞愛意，內容不乏性暗示與挑逗之詞，包括2人看電影時撫摸，或出遊牽手擁抱等描述。

丁女言詞相當火辣，傳「我怕我會把你撲倒」、「我要是把你吃了怎麼辦」的挑逗訊息，還傳自己「不露點裸照」、「只穿內衣」的照片給蔡男品味，蔡男回答「超讚，整條事業線超清楚」，丁女抱怨「恨你為何是人夫」，希望蔡男「好好珍惜、愛護我」，蔡男則約丁女去泡湯，「就乖乖聽話，隨我看，隨我摸」，丁女回答「偷靠你的肩膀撒嬌，很幸福」，卻沒想到訊息被吳女發現，對蔡男與丁女提告索賠100萬元。

蔡男與丁女答辯說，兩人任職同醫院不同單位，原本無交集，是2016年農曆年節輪班時結識，對話雖有開黃腔「打嘴砲」，但並無婚外情，僅是「醫護」情誼，丁女幽默不拘小節，被同事取了「色女」渾號，但並未侵害吳女的配偶權，吳女也沒有在蔡男手機內，找到丁女的裸照。

台中地院一審卻認為，2人對話已逾越社交界限，破壞吳女婚姻幸福，衡量蔡男年所得約500萬元，另有土地等財產約500萬元，丁女年所得70多萬元，2人應連帶賠償30萬元，吳女、蔡男與丁女都上訴二審；台中高分院認為，一審判賠30萬元太低，吳女飽受悲痛等等精神上的鉅大痛苦，賠償不宜太低，且蔡男與丁女都有能力負擔更高額的賠償，據此改判2人應連帶賠償吳女共60萬元，全案確定。