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    基隆民宅竄火舌 90歲老翁行動不便葬身火窟

    現場火舌竄出，消防隊員趕緊佈線射水。（記者吳昇儒翻攝）

    現場火舌竄出，消防隊員趕緊佈線射水。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/02/18 10:43

    首次上稿 09:54
    更新時間 10:43

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日上午9時許接獲民眾通報指出，位於信義區中興路一處公寓竄出火煙。消防局立刻派員前往搶救，抵達時發現民宅已經竄出火舌，隨即佈線射水，並進行疏散。一名90歲楊姓老翁因行動不便，來不及逃生，被發現時已葬身火場，起火原因則待進一步釐清。

    消防局獲報後，派遣第一大隊、信二、仁愛、信義、安樂及七堵五個分隊前往現場搶救，抵達現場時，大量濃煙冒出。消防隊員進行疏散時，現場有民眾指出，4樓民宅疑似有人受困。

    消防隊員佈線射水30分鐘內控制住火勢，並派遣一組隊員進入4樓進行搜救，發現90歲楊姓老翁受困陽台，但已經回天乏術。

    據悉，楊翁的小兒子住在5樓，下樓看見父親在客廳坐後，隨即返家，沒想到隔沒多久就發生火警，要再下樓救人已經來不及了；楊翁大兒子聞訊也趕到父親家，了解現場狀況，並表示父親行動不便，神智稍有退化，但家中電器用品插座幾乎都有拔除，不知為何還會引發火警。

    附近目擊民眾則說，先是從後方廚房發現火勢，然後一直延燒，火勢猛烈，燒到整間屋子。

    現場火勢猛烈，濃煙直竄天際。（記者吳昇儒翻攝）

    現場火勢猛烈，濃煙直竄天際。（記者吳昇儒翻攝）

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