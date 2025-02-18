為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曹興誠批私密照「合成」喊告 謝寒冰嗆：想告就來告

    曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，針對曹發聲明表示要提告，謝寒冰今上午也嗆「真的那麼想看原圖？」、「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了」。（圖擷自臉書）

    曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，針對曹發聲明表示要提告，謝寒冰今上午也嗆「真的那麼想看原圖？」、「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了」。（圖擷自臉書）

    2025/02/18 09:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，針對曹發聲明表示要提告，謝寒冰今上午也嗆「真的那麼想看原圖？」、「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了」。

    曹興誠昨遭謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，前民眾黨中央委員張益贍昨也透過生成式AI機器人「Chat GPT」進行圖片分析，質疑可能是AI生成的圖像，或經過深度偽造（Deepfake）合成的假照片。張益贍也痛批，「造謠仔（徐巧芯的側翼）謝寒冰，出來面對！」曹興誠則發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償」。

    謝寒冰今上午在臉書發文回應，稱「張益贍要我出來面對，我就出來點醒你這個自欺欺人的傢伙～～～我丟出10張照片，你偏偏選一張我為了遮住曹興誠重要部位而刻意修過的圖去丟AI分析，你怎麼不分析其他幾張？還是你真的那麼想看原圖？」

    謝寒冰也回應曹興誠「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了～～～至於那些說曹興誠只是一般老百姓的人，曹興誠只是一般老百姓？裝睡的人永遠叫不醒啦！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播