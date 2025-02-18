曹興誠批私密照「合成」喊告 謝寒冰嗆：想告就來告
曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，針對曹發聲明表示要提告，謝寒冰今上午也嗆「真的那麼想看原圖？」、「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了」。（圖擷自臉書）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，針對曹發聲明表示要提告，謝寒冰今上午也嗆「真的那麼想看原圖？」、「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了」。
曹興誠昨遭謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，前民眾黨中央委員張益贍昨也透過生成式AI機器人「Chat GPT」進行圖片分析，質疑可能是AI生成的圖像，或經過深度偽造（Deepfake）合成的假照片。張益贍也痛批，「造謠仔（徐巧芯的側翼）謝寒冰，出來面對！」曹興誠則發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償」。
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謝寒冰今上午在臉書發文回應，稱「張益贍要我出來面對，我就出來點醒你這個自欺欺人的傢伙～～～我丟出10張照片，你偏偏選一張我為了遮住曹興誠重要部位而刻意修過的圖去丟AI分析，你怎麼不分析其他幾張？還是你真的那麼想看原圖？」
謝寒冰也回應曹興誠「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了～～～至於那些說曹興誠只是一般老百姓的人，曹興誠只是一般老百姓？裝睡的人永遠叫不醒啦！」