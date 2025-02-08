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    中小學為什麼下週二開學「不是週一」？ 教育部：法規規定

    多家長誤以為下週一開學，教育部說明，依法規規定，寒假放到下週一，因此下週二2月11日開學。（資料照）

    多家長誤以為下週一開學，教育部說明，依法規規定，寒假放到下週一，因此下週二2月11日開學。（資料照）

    2025/02/08 18:03

    〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學下週二（2月11日）開學，不少家長誤以為是下週一，學校老師提醒才驚覺，但也疑惑為什麼不是週一？教育部說明，依照「各級學校學生學年學期假期辦法」，明文訂定寒假以21日為限（起1月21日，訖2月10日），因為寒假放到下週一，因此下週二開學。

    網友在臉書「小一聯盟」發文說，他以為下週一就是開學日，為什麼是下週二孩子才要去上學，連發「為什麼？為什麼？為什麼？」表達疑惑。有臉友留言，應該要感到慶幸是事先發現，否則有可能是下週一送小孩去學校時才發現；也有臉友說，下週一就要先返校考國語生字課100題；另有臉友說，寒假最後一天要趕作業；住在台南市的家長們則說，台南市2月5日就先開學了。

    教育部說明，「各級學校學生學年學期假期辦法」第4條明文規定，各級學校暑假、寒假日數及起訖日期，依下列之規定：一、暑假：以60日為限（起7月1日，訖8月29日）。二、寒假：以21日為限（起1月21日，訖2月10日）。

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