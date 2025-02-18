明白天冷空氣減弱各地回溫 週四晚鋒面、冷氣團接力再轉濕冷

今天受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，北部及東部持續偏冷，而中南部日夜溫差大，早晚也有寒意。（資料照）

2025/02/18 09:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，各地平地清晨最低溫落於9-15度，北部及東部為陰天，中南部為多雲局部晴天氣，預估明（19日）晨前各地仍有10度以下低溫。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，北部及東部高溫約16-19度，中南部高溫約20-23度，而夜晚至明日清晨前各地低溫仍與今晨較為類似約9-15度，北部及東部持續偏冷，而中南部日夜溫差大，早晚也有寒意，請民眾留意保暖。

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週三白天起至週四（20日）本波大陸冷氣團將持續減弱，各地氣溫會再回升，不過由於環境轉偏東風，迎風東部雲量較多並仍時有地形短暫雨影響機會，整體氣溫回升幅度較少，約19-21度，而西部天氣相對較為穩定，可維持晴或多雲天氣，降雨機率低，普遍高溫都有機會回升至20-26度左右，但各地早晚仍偏冷，局部低溫約13-15度，早出晚歸還是要留意日夜溫差變化。

而週四入夜後天氣將再次變化，預測隨一波鋒面通過後接續新一波大陸冷氣團南下，迎風北部及東部將持續為陰天並有短暫陣雨，中南部則可維持多雲或晴的天氣，僅山區偶有短暫雨機會。氣溫方面，北部及東北部整日偏冷，氣溫約12-17度；中南部白天回暖至19-22度，但夜晚受輻射冷卻影響，低溫降至11-15度，日夜溫差較大。這段時間北部及東部降雨機率高，外出建議攜帶雨具，並請持續做好保暖。

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