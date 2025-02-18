中客來不能只剩「疲勞」和「垃圾」 陸委會喊話「觀光小兩會」先行

2025/02/18 10:01

陸委會主委邱垂正喊話，兩岸觀光涉及公權力，應透過「觀光小兩會」先協商，別像過去業者抱怨的只賺到「疲勞」和「垃圾」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部日前宣布將恢復福建省、上海市團客赴台灣旅遊，我方呼籲應透過觀光「小兩會」協商，中方至今不願接受。陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目專訪時強調，過去觀光1.0時代，業者抱怨只賺到「疲勞」和「垃圾」。兩岸觀光涉及公權力，應先透過「小兩會」溝通，觀光利益不能完全掌握在中方手中，也不能說斷就斷，須打造高品質觀光2.0時代。

邱垂正表示，我國憲法尊重人民遷移的自由，沒有限制國人去世界各地，反而是中國在2019年由中國文旅部7月31日下午1點半公告8月1日暫停中客來台自由行，當初沒有事先告知，也沒有透過「小兩會」，「說斷就斷」。

邱垂正說明，疫情之後，中國團客來台灣「1個人、1個團都沒有」，目前情況是「去多來少」，2024年台灣旅客前往中國有277萬人，中國人士來台僅42.8萬人，其中旅遊名義來台11.6萬人都是從第三地來的海外中國人，以專業交流等名義來台約31萬人。

邱垂正指出，台灣去年有17.3萬人到中國團體旅遊，雖然中國宣布將開放福建、上海民眾來台團體遊，但截至目前為止，沒有1人1團來台，所以我方希望透過觀光「小兩會」溝通協商，讓兩岸觀光能夠健康有序地恢復。

陸委會主委邱垂正（右）今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時強調，過去觀光1.0時代，業者抱怨只賺到「疲勞」和「垃圾」，兩岸觀光涉及公權力，應先透過「小兩會」溝通。左為主持人黃暐瀚。（圖取自網路直播）

邱垂正談及，中國是嚴格管理人民出境的國家，出國須先向中國政府申請，來台也須辦理大通證。當年中國觀光客說斷就斷，造成飯店、餐廳、遊覽車業者倒閉的很多，政府要避免說斷就斷的情形再度發生。

陸委會彙整，當年出現許多一條龍、削價競爭的旅遊亂象，造成外國旅客不想來台灣。邱垂正說，中國的組團社是國有企業、國營事業，都是中大型集團，台灣旅行業是中小型企業，中國那邊很容易壟斷整個旅遊利益，對岸更會削價競爭，衍生低價團、零團費諸多問題，甚至反過來變成「負團費」，我方還要付對方費用搶旅客。

邱垂正表示，2024年共軍機艦擾台高達5000架次，共機越過海峽中線有3000架次，在鄰接區出沒共艦也有2000艘次。在此情況下，有民眾反映中國軍機艦不斷擾台，為何還要開放中客來台。去年12月上海副市長在雙城論壇說要開放中客團體遊，12月8日陸委會一天就收到107通意見，大部分是反對開放，民眾擔心旅遊亂象重演，甚至來搶購演唱會門票。目前仍有懲獨22條，亂象也未解，更需透過「小兩會」溝通，將旅遊穩定性問題談妥。

邱垂正強調，不能讓觀光利益完全掌握在中方手中，觀光業者也反映若開放不能再被少數壟斷，不能看的到吃不到，也不能說斷就斷。過去觀光1.0時代，業者抱怨只賺到「疲勞」和「垃圾」，要打造高品質觀光2.0時代，需要「小兩會」先行溝通。

針對中國不願透過小兩會，今年中客來台團遊是否終究一場空？邱垂正回應，小兩會溝通不涉政治前提，2008年兩岸簽署協議就已存在，是議定旅遊事項的專責機構，雙方都互設辦事處，台旅會在北京設有辦事處，海旅會在台北有設點，雙方互動行之有年。且兩岸觀光涉及公權力，應透過小兩會溝通改善觀光1.0亂象及解決旅遊業者需求，最能保障業者利益。

邱垂正質疑，觀光小兩會並不涉及政治前提，但中共當局凡事都要提九二共識，中共當局已將九二共識定義為「一中原則」、「一國兩制」或「兩岸同屬一中、共謀國家統一」，國台辦也多次重申「九二共識是體現一個中國原則的九二共識」。這是矮化中華民國政府以地方政府的地位跟其互動，台灣各界應團結一致，認清九二共識根本沒有中華民國生存的空間。

他強調，小兩會是處理觀光事務的專責機構，政府堅持由小兩會溝通是因為恢復中客來台觀光，很多涉及中央政府公權力事項，不能繞過政府，觀光客也不能成為中國脅迫台灣的工具，不能要求台灣業者接受其政治認同，才能享有觀光利益。需更多準備才能迎接觀光2.0，讓中客感受到最真實台灣，不能只是帶去採購、剝削。

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