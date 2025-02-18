台人赴中失聯遭限制人身自由 陸委會：去年1月至今52件

台灣民眾前往中國常遭盤查、留置或非法扣押，陸委會主委邱垂正今天接受廣播節目《POP撞新聞》訪問表示，去年1月1日截至目前為止，共收到65件陳情案件，其中失聯及限制人身自由52件，被盤查留置13件。（圖擷取自網路直播）

2025/02/18 10:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾前往中國常遭盤查、留置或非法扣押，陸委會主委邱垂正今天接受廣播節目訪問表示，據統計，去年1月1日截至目前為止，共收到65件陳情案件，其中失聯及限制人身自由52件，被盤查留置13件。

邱垂正指出，去年6月21日中國公布懲獨22條，國人赴中有相當風險，這是相當不文明的法律。中國管轄權不及於台灣，但是很多台商在中國，去年有277萬台灣人前往中國，懲獨22條有很多不人道規定，如長臂管轄、沒收財產、判處死刑，甚至會影響親友，中共更設立舉報專線，形成濫行舉報的風氣，要呼籲國人謹慎評估赴中港澳的必要性。

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邱垂正舉例，若曾在機敏性機關任職者，赴中常常會被約談，中國也加強很多盤查，從半小時到4小時不等，打開行李在那檢查筆電，很多藍營學者也被盤查。

邱垂正說，去年1月截至目前為止，共收到65件陳情案件，其中失聯及限制人身自由52件，有些是受到刑事方面拘留，以前中方會透過兩岸共打機制主動通報，現在要等到人不見，家人通知陸委會或海基會後，我方自行向中國查詢「人是否在你們手上」，中方才會告知情形，被盤查留置則有13件。

國安局先前曾示警，國人到對岸過程中，有些會被中共列為高風險族群。譬如曾在政府部門服務過，特別是國安或軍情系統，或曾參與公民團體活動，對中國自由、民主有過批判也會被列入高風險族群，或在高科技產業任職涉及機敏科技也會被留置詢問。

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