遭媽媽男友猥褻 13歲女童求救外婆、舅媽

2018-04-17 12:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市31歲黃姓男子與女友交往時，涉嫌猥褻她年僅13歲的女兒，受害女童向外婆、舅媽求救，揭發「叔叔」的惡行惡狀，事後黃男傳了簡訊道歉，與女友的戀情也因此告吹，桃園地檢署檢察官偵結依加重強制猥褻罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，黃男於2017年9月間，在女友住處直接以雙手環抱女童、撫胸，事隔一個月，又以相同手法強行抱住女童，並隔著衣服撫摸她的胸部、下體，女童不敢跟媽媽反映，只好向外婆、舅媽求救。

黃男對於女友家人的質疑，坦承犯行並傳了簡訊道歉，女童家人也向警方報案。

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