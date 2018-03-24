行政院、警政署外遭潑漆 抗議學運打人警至今找不到

2018-03-24 16:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕太陽花學運期間爆發323、324占領行政院行動，該次行動中許多參與者被警察打得頭破血流，不過至今卻「查無此人」，一群學生與上班族不滿政府至今未處理、追究，因此於今天（24）日凌晨到行政院和警政署潑漆，有一人被警方逮捕。參與者A同學受訪表示，之後不排除會召開記者會說明這次事件。

4年前在318太陽花學運期間，部分學生、群眾轉而佔領行政院，警方在24日清晨約4點30分出動噴水車強力驅離，抗議群眾以肉身抵擋，頭破血流的照片登上國際媒體，不少警方持警棍打人的照片非常清晰，不過卻都找不到人。

A同學受訪指出，今天凌晨大約有十多名學生和上班族參與潑漆行動，有一部分的參與者在4年前曾經參與佔領行政院行動，也有當初的受傷者，目前有一名夥伴被警方逮捕，還在派出所，已經和律師聯繫上。

A同學說，打人的警察都還找不到，現在政府看起來也沒有想追究這些責任，讓他們覺得無法接受，因此才有這次行動，等被逮捕的夥伴出來之後，他們會有進一步的聲明或記者會。

這次事件的參與者也以「一群323的親歷者」名義發出聲明，聲明指出，這4年間，許多民眾面臨著當時檢方的濫訴，始終在法院中反覆折騰。而許多受傷的民眾在許多熱心人民與律師的支持下，準備了大量當晚警方施暴的證據，要求追查惡警。

但無論是馬政府或蔡政府，始終都說「找不到」施暴者，調度記錄如此明顯，每個參與警局的員警身分都清清楚楚，說找不到就是找不到，我們以為馬政府無能或無恥，想不到蔡政府也不遑多讓。

聲明指出，國家暴力不應被姑息，濫用權力施暴打人的警察不應該理所當然的繼續躲在體制的保護傘後，暴力應該被究責，應該如同運動者一樣受到司法的檢驗，請蔡英文及賴清德不要只躲在拒馬後面，請還給2014年3月23日所有在行政院內的人一個公平的交代。