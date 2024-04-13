「網路老婆」是真愛？50多歲男被騙10多次 失金130萬仍執迷不悟

員警苦口婆心勸阻姜男，但姜男（左）卻堅信這是網路真愛。（警方提供）

2024/04/13 09:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市54歲姜姓男子，前天（11日）跑到銀行要補辦提款卡給「網路老婆」用，行員發現他帳戶內有130萬元被盜領，感覺怪異而報警，員警告知這是「戀愛詐騙」，他卻堅持是真愛，員警聯繫女兒，女兒竟說爸爸已經被騙10多次，仍舊執迷不悟，最後在女兒與員警苦口婆心勸說下，姜男才打消補辦提款卡給「網路老婆」的念頭。

姜姓男子之前被詐騙，提款卡還被騙子取走，盜領姜男存款，不料，姜男又於前陣子被騙，他受騙的詐欺模式頗固定，都是「戀愛詐騙」，對方透過LINE或臉書等平台聯繫姜男，每天噓寒問暖，表達願意與姜男結婚，再以需要錢救急、想買禮物需要運費，或寄貴重物品給姜男，被海關查扣，要繳納稅金等理由，要求姜男匯款，甚至要求姜男把提款卡寄給對方，姜男也因此帳戶被盜領130萬元，連提款卡都被詐騙集團取走。

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姜男前陣子又被騙，騙徒手法與上述相似，雙方還以「老公、老婆」互稱，騙徒向他索要提款卡，但姜男的提款卡早已被騙走，他於是在前天跑到銀行補辦卡片，行員發現他的帳戶提領異常，高達130萬元存款（帳戶餘額不詳）在不同地點被領光或轉匯，姜男卻沒報案，明顯違反常理而報警。

中市警局文正派出所警員施睿青、吳良政馳抵，姜男不願詳述過程，僅表示被領走的130萬元是他用於自己私人用途，這次補辦提款卡，則是要給「網路老婆」使用，員警進一步詢問雙方認識過程，姜男也願意出示手機對話紀錄，員警確認姜男是陷入「戀愛詐騙」，騙徒盜用美女照片，每天對姜男噓寒問暖，雙方以老公老婆互稱，卻未曾見上一面，員警強調，這種「假愛情真詐騙」的案例層出不窮，目的都是為了詐財。

員警還用手機搜索相同套路的新聞，姜男卻不為所動，仍然堅信網路真愛不是詐騙，警員感嘆說，姜男寧願相信素未謀面之人，竟不願相信警員，無奈之餘，員警打電話聯繫女兒，女兒卻說，爸爸已被騙10幾次，仍然執迷不悟。

經過員警與女兒苦口婆心的勸說下，姜男才打消補辦提款卡的念頭，離去之際，員警還再三叮囑姜男，切勿任意將提款卡及密碼提供他人使用，以免受騙失財，甚至淪為人頭帳戶。

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