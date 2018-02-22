大哥撂人尋仇唬給安家費 兩少年傻扛殺人罪還被起訴

2018-02-22 12:15

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市男子李冠臻與許姓友人結怨，李男得知許男在酒店喝酒，竟找來黃姓及詹姓少年助陣，3人趁許男酒後離開酒店時，持西瓜刀將許男當街砍死；台北地院上月已依殺人罪判李冠臻15年徒刑，原移送少年法庭審理的黃、詹2人，則在成年後移交台北地檢署法辦，檢方認定2人為殺人罪共犯，今將2人起訴。

去年8月19日凌晨3點多，李冠臻率黃、詹2人，手持西瓜刀、戴口罩，到北市民生東路上的酒店外埋伏，等到許男離開酒店後，3人即衝上前朝許男的背部及腹部狂砍，造成許男失血過多不治。

3人犯案後先搭計程車至新北市三重區忠孝碼頭，將做案用的西瓜刀丟入河中；李冠臻庭訊時承認行兇，但否認有殺人的犯意，並將責任全推給黃、詹2人；他供稱不認識許男，是黃、詹找他去尋仇，他為了不讓衝突擴大才到場。

詹姓少年到案後原供稱，他與許男之間有嫌隙，才會找李、黃2人去尋仇，但後來他又翻供，指他不認識許男，是李找他去助陣才前往，他不知道李因何故要教訓許，案發後李指他沒前科，刑責會比較輕，並承諾會拿錢給他，他才扛下罪責。

黃姓少年則供稱，當初是李男找上他及詹姓少年，李稱與許男有仇，要求他們要相挺，替其出氣，案發後李男承諾會給他安家費，他與詹姓少年才替李男說話，袒護李男。