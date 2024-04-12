屏東大貨車司機「逃磅」挨罰18萬元 拖到扣薪才繳清

屏東分署扣薪後逃磅司機才繳清罰款。（執行署屏東分署提供）

2024/04/12 19:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東一名大貨車司機去年駕駛營業貨運曳引車，行經高雄旗山與湖內省道路段，未依交通警察指揮過磅，被監理站裁罰2張、各9萬元罰單卻遲不繳納，直到執行署通知要扣他每月三分之一薪水後，才現身付現繳清。

法務部執行署屏東分署今（12日）表示，該名司機名下財產只有一輛機車，分署曾經發函通知他交出機車供拍賣以抵償罰款，但他不予理會，今年初分署核發扣薪命令給他上班的交通公司，司機旋即致電，稱將於農曆年後到場辦理分期，但並未依約前往，分署近日再發函通知公司應解交他每月三分之一薪水給監理站，司機這才急著到分署付現繳清，執行人員也趕忙通知公司撤扣。

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屏東分署表示，國道沿線現設44處地磅站，汽車裝載貨物超重者，會處汽車所有人或駕駛人罰鍰，如行經設有地磅處所5公里內路段，未依號誌指示或不服從警察指揮過磅，即俗稱逃磅，也會被處以罰鍰。

道路交通管理處罰條例原規定逃磅僅處罰1萬元，造成駕駛人心存僥倖，以致舉發拒絕過磅件數竟比超載件數還多，因此2016年修法把逃磅改為罰款9萬元。

為提升地磅站運作效率，高速公路局已設置7處動態地磅系統，並自5月1日起將再增設3處動態地磅系統，透過3道門架以自動偵測超載、逃磅車輛車牌及影像畫面。

屏東分署提醒，大貨車司機切勿超載，行經地磅站應依號誌指示或警察指揮過磅，如行經動態地磅系統也應遵照門架上標誌過磅，以免受罰。

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