為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東大貨車司機「逃磅」挨罰18萬元 拖到扣薪才繳清

屏東分署扣薪後逃磅司機才繳清罰款。（執行署屏東分署提供）

屏東分署扣薪後逃磅司機才繳清罰款。（執行署屏東分署提供）

2024/04/12 19:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東一名大貨車司機去年駕駛營業貨運曳引車，行經高雄旗山與湖內省道路段，未依交通警察指揮過磅，被監理站裁罰2張、各9萬元罰單卻遲不繳納，直到執行署通知要扣他每月三分之一薪水後，才現身付現繳清。

法務部執行署屏東分署今（12日）表示，該名司機名下財產只有一輛機車，分署曾經發函通知他交出機車供拍賣以抵償罰款，但他不予理會，今年初分署核發扣薪命令給他上班的交通公司，司機旋即致電，稱將於農曆年後到場辦理分期，但並未依約前往，分署近日再發函通知公司應解交他每月三分之一薪水給監理站，司機這才急著到分署付現繳清，執行人員也趕忙通知公司撤扣。

屏東分署表示，國道沿線現設44處地磅站，汽車裝載貨物超重者，會處汽車所有人或駕駛人罰鍰，如行經設有地磅處所5公里內路段，未依號誌指示或不服從警察指揮過磅，即俗稱逃磅，也會被處以罰鍰。

道路交通管理處罰條例原規定逃磅僅處罰1萬元，造成駕駛人心存僥倖，以致舉發拒絕過磅件數竟比超載件數還多，因此2016年修法把逃磅改為罰款9萬元。

為提升地磅站運作效率，高速公路局已設置7處動態地磅系統，並自5月1日起將再增設3處動態地磅系統，透過3道門架以自動偵測超載、逃磅車輛車牌及影像畫面。

屏東分署提醒，大貨車司機切勿超載，行經地磅站應依號誌指示或警察指揮過磅，如行經動態地磅系統也應遵照門架上標誌過磅，以免受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
10萬元罰單裝死7年 執行署一招讓他捧錢來繳
2024/03/07 20:56

10萬元罰單裝死7年 執行署一招讓他捧錢來繳
尾牙春酒季到來 酒駕遭取締者若未繳罰款 恐遭查封房產供擔保
2024/01/19 11:27

尾牙春酒季到來 酒駕遭取締者若未繳罰款 恐遭查封房產供擔保

營養師：早餐喝豆漿 避免蛋白質攝取地雷
知名美髮沙龍涉詐領80萬補助 董事長被追繳戶頭只剩8萬8
2023/04/21 12:45

知名美髮沙龍涉詐領80萬補助 董事長被追繳戶頭只剩8萬8
董娘欠稅948萬還刷卡千萬買名表 嘉義分署拿她的保單抵稅
2024/02/23 17:33

董娘欠稅948萬還刷卡千萬買名表 嘉義分署拿她的保單抵稅

節電抗漲看全國電子破盤這一檔！
欠繳罰鍰、所得稅460萬 老闆聽到「管收」火速籌款繳錢
2023/09/08 10:44

欠繳罰鍰、所得稅460萬 老闆聽到「管收」火速籌款繳錢
欠2萬稅被扣存款哭窮只願月還500 宜蘭分署一查竟擁百萬透天厝
2024/03/29 15:47

欠2萬稅被扣存款哭窮只願月還500 宜蘭分署一查竟擁百萬透天厝
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播