購物完倒車引車禍 通霄警首試超商設紅外線感應器

賣場、超商購物完倒車有時會造成車禍，通霄警首試在超商設紅外線感應器。（記者蔡政珉攝）

2018-02-10 14:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕年關將近，不少民眾都會到賣場、超市或是超商採買年貨或是年節禮品，不過如今商家大多緊鄰道路，有時會發生購物完民眾倒車撞上行駛於道路上車輛事故。苗栗縣警察局通霄警分局統計去年相關事故共30件，趁著農曆年假前在超商裝紅外線感應器，希望避免類似事故再度上演。

通霄警分局交通組指出，雖然目前汽車大多配備有「倒車顯影」或「倒車雷達」輔助，不過仍有視線死角，僅能感應正後方狀況，對於左右來車坦白說仍需依靠駕駛本身警覺性。

不過，為了以防萬一，且讓民眾「好過年」，不要因為採買商品發生車禍破壞年節喜慶氣氛，通霄警分局交通組與轄區苗128縣道、設有停車空間的超商溝通，在超商緊鄰道路兩端立桿設置紅外線感應器。

警方指出，設置後當購物民眾要倒車離開經過感應區時，紅外線感應器會自動傳報訊息給立桿前爆閃燈，爆閃燈會立刻亮起，加上標有「前有倒車 請減速慢行」反光標語告示，提醒正要行經該處路段的駕駛小心。

通霄警分局分局長鄭鴻文指出，期盼運用停車場「紅外線感應投射爆閃燈」利用科技工具輔助裝置，希望降低事故發生來替代交通疏導，另外民眾通過路口時仍應減速、觀察後再通過。