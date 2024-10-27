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    首頁　>　社會

    「妳現在給我閉嘴！」 阿伯拒排隊當眾飆罵爭鮮女店員

    1名阿伯疑似想要插隊，直接怒罵爭鮮女店員，引發網友熱議。（本報合成，@_21.eight/Threads授權提供）

    1名阿伯疑似想要插隊，直接怒罵爭鮮女店員，引發網友熱議。（本報合成，@_21.eight/Threads授權提供）

    2024/10/27 13:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕服務業每天都會遇到形形色色的顧客，1名網友在知名迴轉壽司「爭鮮」抽號碼牌候位時，遇到1名「爭先」阿伯疑似打算插隊，不管店家如何解釋候位規則，他仍指著女店員的鼻子大罵，甚至多次喝斥對方「閉嘴」。

    1名網友在社群平台「Threads」發文表示，近日到連鎖迴轉壽司「爭鮮」等候用餐，下一組客人即將輪到自己時，出現1名自稱70多歲的白髮男子疑似想要插隊，不斷質疑站在門口帶位的女店員，絲毫不聽對方耐心解釋候位規則。

    影片顯示，這位阿伯先是質疑更早之前店裡有空位，為何回來還要抽號碼牌等待，並指著空位要求店員讓他入座。聽到店員禮貌回覆還沒輪到他時，居然開始亂發脾氣，甚至連嗆2次「妳現在給我閉嘴」。

    面對情緒失控的阿伯，該名女店員始終保持禮貌態度，耐心回覆對方的同時，也明確表示後方也有其他客人正在等候，最後1名婦人拉走這名阿伯，才總算結束這場鬧劇。

    貼文曝光後引發熱議，許多網友都為女店員打抱不平，「前面沒有人是因為大家都抽完號碼牌之後去逛街了呀，希望這位70晚秋的阿伯有看到，祝他順心」、「不是老人變壞，是壞人變老」、「服務業辛苦了」、「看起來就是吃飽很閒」、「這店員真的太優秀了」。

    由 @_21.eight 發佈
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