投資220萬想回收要付百萬保證金 台南警智逮3車手

台南市警局副局長戴崇贒（左四）到市警三分局頒破案茶鼓勵查獲詐騙車手有功員警。（圖：警方提供）

2024/10/27 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕1名黃姓男子近日向台南市警局三分局海南派出所報案指參加網路投資群組，對方老師稱保證獲利、穩賺不賠，他相繼投資面交220萬元，但到要回收出金時，對方要他付100萬元保證金，覺得可疑。警方研判是詐騙集團手法，24日下午佈局待曾姓車手出面取款時，埋伏員警現身逮人；並在附近逮到兩名欲逃離的車手，起獲165萬現金等物證，訊後依詐欺罪嫌將3嫌移送檢方偵辦。

黃男於10月24日到南市警三分局海南派出所報案表示，他在臉書社群得知股票投資訊息，對方標榜「保證獲利、穩賺不賠」，他加入該投資群組後，聽從老師指示下載投資APP，每次下單購買指定股票，均有高額獲利，從今年8月起陸續面交入金款項220萬元。

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等到要回收出金時，對方卻要求他還要再付100萬元作業保證金，黃男對此起疑報警，海南所長毛奇揚得知後將計就計，即與偵查隊共組專案小組，在黃姓男子配合下，與對方約定24日下午4點半，在安南區安通路公園面交100萬元。

專案員警趁車手與黃男面交取款之際，現身逮獲曾姓車手（男、28歲），並查扣手機、收據及工作證等證物；同時又在鄰近路口攔獲欲逃離的潘姓（男、22歲）及趙姓（男、21歲）監控、收水手，查扣現金165萬元等證物，全案調查、訊問後依涉詐欺罪嫌將3名車手移送台南地檢署偵辦。

南市警三分局統計，三分局從今年1月迄今已緝獲各類車手（含面交、監控、收簿及ATM提領等）134人。南市警副局長戴崇贒並於27日上午到三分局頒發破案茶給破案有功人員獎勵。

警方強調，網路假投資詐騙廣告多，總是標榜「保證獲利、穩賺不賠」，近期更冒用「股市名人、公司老闆」等名義來騙取被害人上鉤，建議市民朋友投資理財時，應透過合法管道操作，勿輕信網路投資獲取暴利的廣告，高獲利必伴隨高風險，也不要輕易點選網路連結或加入投資群組，遇有疑似詐騙案件，請保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

南市三分局員警利用詐騙車手出面取款時，現身逮獲面交車手。（圖：警方提供）

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