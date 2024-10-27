花蓮奇萊東稜、南湖大山山友不適待援 空勤吊掛送醫

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助攀爬花蓮奇萊東稜、南湖大山發生身體不適的登山友進行急難救援。（空勤一大三提供）

2024/10/27 11:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮奇萊東稜、南湖大山23日接連發生3名山友發生高山症等身體不適症狀需救助，但受潭米颱風外圍環流帶來的大風雨影響，救難人員難以前進，今天上午花蓮山區天氣好轉，空勤直升機完成3人吊掛，載送下山就醫。

消防局指出，有一組三人登山隊，20日從奇萊登山口入山，準備走奇萊東稜線，預計25日從岳王庭離開山區，不過登山隊謝姓女子卻出現下腹部劇痛，無法繼續移動，因此在23日在太魯閣北鞍營地向花蓮消防局求援，消防局在23日到26日間一共派遣三組救援人員入山，但受到颱風風雨影響，山區強陣風、大雨不斷無法前進。

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空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，昨天晚間接獲勤務指揮中心通知，北鞍營地隊伍一行3人，其中領隊55歲謝姓女子身體不適，腹部劇痛疑似腹膜炎，無法行走，狀況危急，與另一名同行56歲曾姓男子，呈現感冒、發燒、頭暈、肢體無力，急需救援。

另外，南湖大山有2人，其中58歲林姓女子因高山症發作，頭暈、喘氣、步履不穩，為顧及救援時效，申請空勤救援。空勤直升機今天上午7點多完成北鞍營地2名患者吊掛上機，隨即到南湖山屋救援高山症患者，搭載病患後，於上午8點3分降落花蓮德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車轉送醫院治療。

太魯閣國家公園管理處呼籲民眾，登山活動應審慎評估做好準備，山區因海拔、地形等因素，氣候變化迅速，山友應隨時注意天氣變化，行前備妥相關頭燈、雨具、保暖衣物等登山裝備，行進期間也應該隨時留心周遭環境變化及自身身體狀況。

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