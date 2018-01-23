婦人吃錯藥開車昏睡撞倒路燈 五堵交流道大塞車

廖姓婦人衝上分隔島撞倒路燈，差點衝進對向車道（記者吳昇儒攝）

2018-01-23 09:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名50多歲的廖姓婦人今日上午8時許載著丈夫要往百福社區方向行駛，下國道1號五堵交流道時，突然昏睡，在轉彎處失控，衝上分隔道撞倒路燈，所幸夫妻倆人均無大礙。廖婦向警方表示，因出門前拿錯藥丸，好像吃到安眠藥，所以才會睡著。警方已先將車上行車紀錄帶走查看，釐清肇事原因。

因肇事車輛撞上路燈，導致五堵交流道南下引道完全封閉目前正在排除中，消防隊也到場協助戒護。

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