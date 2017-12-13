性侵判無罪 竟是因入珠位置、數量搞錯了

王男被印尼籍女看護指控長期性侵被判決無罪，最大理由是王男生殖器左、右都有入珠，女看護卻說，只有下面入珠，法官認為兩人長期發生性關係，女看護怎麼可能不知道入珠位置。示意圖。（資料照）

2017-12-13 14:57

［記者謝武雄／桃園報導］60歲王姓男子被印尼籍女看護指控長期性侵，還導致她懷孕流產，全案在桃園地院審理時判決無罪，無罪的最大理由竟然是王男生殖器左、右都有入珠，女看護卻說，只有下面入珠，法官認為兩人長期發生性關係，女看護怎麼可能不知道入珠位置。

印尼籍女看護於2014年10月，因服務年限屆滿搭機返國前不甘受辱向警方提告，指控她的雇主、王姓男子涉嫌從2013年3月至2014年7月間，每月對她性侵3至4次，還導致她懷孕，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心遂將女看護安置，並安排人工流產。

王姓男子供稱，他請女看護照顧母親，2年來只有一次要求她不要一直滑手機，專心照顧他的母親，雙方略有不愉快，其他時間相處都很好，工作期間也沒有限制女看護用手機對外聯絡，如果她遭性侵，大可以透過手機向外界求援，卻在返回前夕指控他涉侵，實在不合理。

王姓男子說，他有糖尿病、攝護腺腫大等疾病，性功能有障礙，不可能性侵女看護，另外女看護於2014年10月9日被安置，2015年6月14日接受人工流產，當時胎兒週數為11週，換算起來應該是在2015年3月懷孕，距離她指控最後一次性侵時間2014年7月有8、9個月時間，說他性侵導致懷孕不合理。

另外女看護指王男生殖器入珠只有1顆，係在下面的位置，但王男和王妻都指證王男生殖器左、右兩邊都有入珠，一共是2顆，法官認為若女看護每月遭王男性侵3至4次，且時間長達2年，怎麼可能不知道王姓男子入珠的位置呢，另女看護指控均有合理被懷疑與事實有差距之處，也沒有其他積極佐證可證明王男性侵女看護，法官判處王男無罪。