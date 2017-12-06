大叔約砲玩SM挨告 這通訊息救了他

2017-12-06 17:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名55歲大叔，與女網友相約使用手銬、腳鐐、皮帶、按摩棒等情趣用品玩SM，未料事後挨告性侵，大叔喊冤稱，完事後女網友還說「很舒服」，新北地檢署調查認為，案發後，女網友未立即報警採證，還與大叔一起離開旅館，並將「個人工作行程表」傳給對方，方便約定下次見面時間，認定罪嫌不足，今將這名大叔不起訴。

今年4月，大叔邀約女網友到新北市永和區一間汽車旅館玩SM，雙方事前講好，如女網友有意願，雙方才能發生性行為，女網友控訴，到了摩鐵後，大叔先打她屁股，玩了5到10分鐘，接著銬住她的手腳，說想要嘿咻，她不同意要對方自己解決，但對方不理會「硬上」，過程中她有喊「痛」，但因想要快點結束，所以沒有奮力掙扎。

大叔出庭時供稱，發生性行為前有徵得對方同意，女網友還露骨說：「想要按摩棒插入」，送女網友回家的路上，他還有問對方，今天約會的感覺，她回說：「很舒服」，並把自己的工作行程表傳給他，約好下次見面，下車前還親了他，否認性侵。

檢方認為，案發後，女網友未向汽車旅館櫃檯求助，也未立即報警，反與大叔一起離開摩鐵，事後還互傳LINE訊息，不符常情，雖女網友提出案發後有情緒低落、自殺傾向，但她本來就是躁鬱症患者，認為兩人對是否合意性交認知不同才引發糾紛，認定大叔罪嫌不足不起訴。