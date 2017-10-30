獨家》中視交易案股份 檢質疑國民黨選買家涉非常規交易

2017-10-30 16:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，質疑余家時期的中時集團，當年以榮麗公司名義，花40億元包裹買下國民黨華夏公司所持有三中股權，但其實疑是國民黨為掩護余家只願花8.92億元買中視的假交易，當年華夏包裹出售時僅有中視股權33％，隔年簽增補契約協議卻增至37％，不排除國民黨替余家收購市場股份，恐有選定買家之嫌。

檢方連日來比對三中交易案最初買賣合約，發現2005年12月24日，余建新與國民黨原談妥40億元價金，利用余旗下的榮麗投資，與國民黨黨營事業中投公司簽訂買賣契約，取得華夏所間接持有的三中股權；該份原始契約中，華夏原只持有中視股權33％。

隔年2006年4月，榮麗反悔，只打算花8.92億元買中視，中影及中廣由國民黨另尋買家；檢方查出，國民黨不僅沒向余建新求償毀約損失，還與榮麗簽訂增補契約協議，同意只出售中視股權，但自雙方初簽約至隔年簽增補契約協議，短短4個月，華夏持有的中視股權，竟從33％增至37％，以當時股價推算，4％股權約1億多元。

檢方質疑華夏當年出售三中股權，早已事先選定由余建新當買家，且余一開始就只打算買中視，國民黨才先利用包裹式交易，另以簽增補契約協議等方式，間接脫手中視股權；檢方另懷疑，兩起契約簽訂的4個月期間，國民黨私下替余收購市場上的中視股份。

本月18日，繼先前中廣交易案，檢方首度以違反證券交易法之特別背信罪被告身分，傳喚中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清之後，另首度針對中視的股權買賣契約疑點，以涉證交法之非常規交易罪被告身分，搜索張哲琛、汪海清住處，搜扣一疊約5至6公分厚的原始契約資料。

據悉，張、汪應訊時均否認三中交易案涉及不法，張供稱交易案協商期間，均經過公司法務經理審核，也曾另請外部的律師事務所進行查核，並沒有涉及賤賣或選定買家等不法。至於為何華夏所持有的中視股份，為何會在短短4個月期間，從33％增加至37％，張、汪應訊時均稱不清楚。