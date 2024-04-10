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彰縣芬園「送肉粽」路線不詳盡被罵翻 正確路線曝光

北彰化在20天內有3場「送肉粽」，引起地方議論。（資料照）

北彰化在20天內有3場「送肉粽」，引起地方議論。（資料照）

2024/04/10 09:18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉13日晚間將有一場「送肉粽」科儀，

但由於公布的路線不詳盡，甚至還有「北上至烏日王田路段」，不僅沿線居民惶恐，台中市民也懷疑「是不是要上國道1號送到台中」而罵翻；當地舊社村長蔡勝堅今天公布確定路線說，其實最終是送到烏溪，並無上高速公路或送到台中去，希望大家不要再以訛傳訛。

蔡勝堅今天表示，很多村民問他路線到底怎麼走，他也詢問過法師，但只提供公告的路線，也沒有給他詳盡的路線圖；對於公告路線不夠詳盡讓外界誤會感到抱歉，正確路線是新厝路送出去後，沿著彰南路接到彰興路，在王田之前抵達烏溪河畔，終點就在烏溪，舉辦法事後圓滿結束。可能是公告寫到「北上至烏日王田路段」，因此讓外界誤會要上國道1號並送到台中去。

蔡勝堅的臉書公告寫4月13日晚上10點於舊社村彰南路過環中路9段（起）新厝路段北上（至）烏日王田路段舉辦祭送吊煞科儀。

有地方民眾認為，舊社村這場送煞科儀，雖然有公告送煞路線，但內容寫得不夠詳盡，反而讓人看得「霧煞煞」。到底是沿堤岸道路送到烏溪或鹿港、伸港海邊？希望可以公布更為詳盡的路線。

公告中的「北上烏日王田路段」，轄區已經牽涉到台中市，也導致台中地區民眾罵翻，並質疑是否又會像之前一樣，送煞車隊上國道1號且又送到台中去？如此一來，反而更容易引起民眾人心惶惶，路線內容應該要再詳盡才是，以免引起不必要恐慌。

芬園舊社村長蔡勝堅在臉書社團公告4月13日晚上10點有「送肉粽」科儀，請民眾迴避。（翻攝臉書芬園之光）

芬園舊社村長蔡勝堅在臉書社團公告4月13日晚上10點有「送肉粽」科儀，請民眾迴避。（翻攝臉書芬園之光）

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