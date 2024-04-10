疑金錢糾紛 彰縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射

彰化縣議員服務處楊竣程遭人開槍，鐵門留下類似彈孔痕跡。（民眾提供）

2024/04/10 09:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港服務處，本月7日凌晨遭6名惡煞開槍恐嚇，還以棍棒破壞鐵門，恐嚇意味濃厚。楊竣程從立委秘書到當上議員，在年近半百時驚傳財務危機，與他人發生金錢糾紛，彰化縣議會同事聞訊訝異不已，不勝唏噓。

今年49歲的楊竣程從政之路自當陳杰服務處秘書起，擔任過4屆縣議員，頭一次參選最高票當選，第2任有驚無險當選尾，第3任補選才上，第4任挑戰連任成功。

請繼續往下閱讀...

老東家、前國民黨籍立委陳杰說，他只知道楊竣程財務不好，不清楚經濟是哪環節出槌，每次他前往福鹿秀（楊的選區）參加公祭，楊會同時站在他的身後一起拈香，即使他早已不參政了這個陪同舉止至今未曾改變過，非常尊重他，每次參選都由他披上競選彩帶。

陳杰說，他對楊竣程印象最深刻的是，楊想踏進政治圈，想當縣議員，緣自媽媽車禍求助民代，結果「叫天天不應、叫地地不靈」這個痛苦經驗，促使楊想做一位可以為民服務的縣議員，也果真如願。

傳聞楊竣程涉及賭博以致資金周轉不靈，衍生金錢糾紛，陳杰說，他實在不知道為什麼楊竣程的財務出了狀況，他只有關心，其他也無能為力。

多位縣議員也說，楊竣程人很好相處，跟大家互動都不錯，選民服務也都有在做，驚傳金錢糾紛，有點意外。

國民黨籍彰化縣議員楊竣程做了4屆縣議員，首任最高票當選。（圖擷自楊竣程臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法