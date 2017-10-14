男子加國離婚獲准 台灣法官判無效

2017-10-14 10:47

〔記者吳政峰／台北報導〕于女指控丈夫周男不顧她罹患子宮頸癌，逕於加拿大自訴離婚獲准，再持離婚證明回台向士林地院訴離；她則希望丈夫考量家庭與病軀，向士院聲請要求周男履行同居。法官認為加國文書送達程序有問題，在我國無效力，兩人在台仍有婚姻關係，日前駁回周男告訴，判他須履行同居義務。

周男主張，與妻子感情不睦，去年3月向加拿大卑詩省最高法院聲請離婚獲准，相關文件經外館認證，於今年1月送達給于女，兩造已無婚姻關係，要求法官判離。

于女表示，夫妻倆每年於加拿大停留不超過30天，丈夫訴離時，加國法院的開庭通知書未依合法程序送達台灣給她，妨害她行使訴訟防禦權，因此離婚判決應屬無效。

于控訴，兩人81年結婚，育有一子一女，20幾年來，丈夫外遇又逢場作戲，與中國、韓國等數十名女子上床，性行為紊亂，害她罹患子宮頸癌，但她仍操持家務，負擔家庭經濟，未料丈夫變本加厲，102年起就不回家，甚至還傳訊「你敢來我殺死你！姓于的」、「你敢來！我真的會當孩子面前殺了你！」。

她主張，丈夫屬可責性較高的一方，無權提出離婚之訴，她無怨無悔，只希望先生能迷途知返，盡速回家同住。

法官審閱周男提供的資料，發現加國的離婚訴訟文書雖於年初送達于女，但寄送程序未依我國制定「外國法院委託事件協助法」、「司法協助事件之處理程序」及其他司法互助協定暨作業要點等相關法規協助送達，顯有問題。

法官指出「送達，乃國家司法主權之展現」，既然加國法院未按照我國法律寄送訴訟文書，而是直接郵寄給于女，應為「未合法送達」，離婚判決自屬無效，駁回周男之訴；另兩人婚姻仍存續，周男又提不出無法同居的理由，判他履行同居義務。全案可上訴。