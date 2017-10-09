新營公車逆向肇事7傷 騎士神閃開命大

公車撞證券公司門前鋼柱才停下來。（記者楊金城攝）

2017-10-09 11:31

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕就在千鈞一髮之際，騎士神閃開，真是命大！早上7點27分1輛大台南公車在新營區中山路、民族路口失控，逆向撞上兆豐證券騎樓鋼柱，造成41歲李姓司機重傷、89歲顏姓乘客等6人輕傷。車禍現場的路口監視器拍到公車撞擊騎樓前的畫面，1名騎士眼看公車直直撞來，趕緊移動機車車頭，救了自己一命。

新營警分局初步調查，李姓司機疑在開車時出現心肌梗塞，才失控肇事。

7名傷者都送柳營奇美醫院救治，柳營奇美醫院急診室主治醫師黃威達說，李姓司機送院前心跳停止，在救護車上電擊兩次，到院前恢復心跳呼吸，經診斷懷疑是心肌梗塞，已送到心導管室，後續會送到加護病房做進一步觀察，其餘6傷患都是擦撞輕傷。

台南市交通局說，交通局及行駛大台南公車路線的興南客運公司，都派員至醫院探視及慰問受傷民眾，並協助處理後續醫療事宜，肇事原因另由警方調查釐清。

新營警分局中山派出所所長陳豐霈說，涉嫌肇事車是大台南公車（興南客運行駛）黃幹色路線麻豆到白河的公車，早上7點27分行經新營中山路、民族路口時，在路口失控，公車往左側偏離車道，逆向撞入兆豐證券新營分公司騎樓下的鋼柱才停下來。

因撞擊力大，公車車頭凹陷，車上6名乘客（2男4女）往前撞擊受到擦撞傷，重傷的司機則當場昏迷不醒，經新營消防分隊現場CPR急救才恢復心跳、呼吸，送往柳營奇美醫院急救。

透過路口監視器畫面可以看到，公車偏離車道，在路口往左偏，直直撞向證券公司門前一刻，公車閃過1輛機車，騎士也趕緊騎動機車往左掉轉車頭，就這麼神閃開，救了自己一命，目擊者說，騎士真幸運。

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