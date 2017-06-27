最猛吵架術！與女友鬧翻 一個轉身飛撲行駛汽車

2017-06-27 17:03

〔記者陳薏云／新北報導〕吵架演變假車禍！新北市一名32歲王姓男子，25日凌晨開車準備返家時，行經新店安一路往車子路方向時，路旁一對情侶正在吵架，突然其中一名男子就往馬路衝出，並撲在王男的擋風玻璃上，所幸王早就警覺剎車，並在網路PO出影片表示「有道是生命誠可貴，你他X的我養車也很貴好嗎」，新店警方今表示，目前沒接獲報案，但男子行為已觸法，可處新台幣300元罰鍰。

王男在臉書表示「要回家的時候，在路上遇上了一對看起來像是在吵架的情侶，在我開過去的時候，男的突然衝出來想要尋死」，讓王男嚇的直呼「阿不就還好我開車很專心有看到有人跑出來，我先停了他才撞上來，真的是還好有煞住車，不然後果我真的是不敢想」，飛撲向車的男子隨後被同行友人拉走，女友則在旁邊傻眼。

王男表示，男子情緒激動，後由男性友人前來道歉，並看車頭是否有毀損，王男下車查看狀況時，該名男子連忙賠不是。新店警方今中午表示，目前尚未接獲報案，但男子行為已觸犯「道路交通管理處罰條例」第78條行人不依規定，擅自穿越車道，可處新台幣300元罰鍰，並須參加道路安全講習，如造成車輛毀損，恐觸犯「毀損罪」，假使刻意製造假車禍，企圖向駕駛索取財物賠償，將觸犯「恐嚇罪」。

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